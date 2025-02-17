Как пахнет древность: ученые рассказали о запахе египетских мумий

Ответ на вопрос потребовал кропотливой работы и четырех методов изучения

Жизнь ученых всегда переполнена поисками ответов на важные вопросы, которые заботят умы человечества. Вам же было интересно узнать, как пахнут египетские мумии? Даже если и нет, то они узнали все равно.

При том вопрос может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Исследование было обнародовано в Journal of the American Chemical Society в феврале 2025 года.

Если возник вопрос "а почему бы их просто не понюхать?", то, во-первых, некоторые запахи могли добавиться вследствие медленного процесса разложения, а некоторые после внесения консервантов уже в музеях. А во-вторых — да, эксперты их понюхали.

По словам исследователей, эксперты описали запахи, как "древесный", "пряный", "сладкий" и реже, как "травяной".

Кроме того, был проведен анализ летучих органических соединений, а также микробиологический анализ. В добавку ученые проверили музейный архив и выяснили, что некоторые мумии для сохранности были обработаны натуральными маслами.

В конечном итоге все летучие частицы были разделены на четыре категории:

Материалы мумификации, которые использовались древними египтянами. В частности к этой категории были отнесены запахи кедра, можжевельника, ладана и мирры. Некоторые из них со временем деградировали и образовали новые соединения с новым запахом.

Материалы консервации, которые были внесены уже в музее и в некоторой мере повлияли на запах. К ним относятся масла и пестициды с запахами гвоздики, лимона, базилика и корицы.

Продукты разложения, появившиеся вследствие воздействия бактерий и грибков. К ним относятся гексанон, гептанон и терпены, которые могут менять запах в сторону более прогорклого, мыльного или землистого.

Синтетические пестициды без запаха. Хотя их использование не было задокументировано, но их обнаружили в некоторых мумиях.

Кроме того, ученые смогли сказать, что у мумий из времен Нового царства (1550-1070 годов до н.э) использовались более сложные рецепты для мумификации, из-за более широкого набора ароматических соединений. А вот у мумий Позднего периода (664-332 годов до н.э) обнаружены схожие запахи, что может говорить о том, что у египтян того времени была единая техника мумификации.

Хотя исследование может показаться странным, но возможно это поможет более точно воссоздать атмосферу прошлого для посетителей музеев.

Как сообщалось ранее, археологи в Нидерландах смогли обнаружить языческое место поклонения, в котором приносились в жертву "дьявольские деньги". Находка ценна не только тем, что проливает свет на жизнь людей, живших в том регионе в дохристианские времена, но и возможно показывает смену эпох.