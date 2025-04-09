Веселая ночь в России: взрывы слышали в Краснодарском крае, Ростове, Энгельсе и других местах

Десятки взрывов ночью раздавались в Энгельсе, Таганроге, Ростове и других городах нескольких регионов России

Неизвестные ударные беспилотники в ночь с 8 на 9 апреля изрядно прошлись по российской территории. Во многих городах и регионах были слышны взрывы, предполагается, что есть попадание по российским военным объектам и предприятиям. В очередной раз "выхватил" Энгельс, где находится важная авиабаза россиян.

Об этом пишут российские информационные каналы. В частности, множество взрывов было слышно в российском Ростове, противовоздушная оборона пыталась сбивать беспилотники прямо над городом.

Также в Таганроге раздалось более 10 взрывов. Местные жители сообщали о громких звуках и вспышках в небе. Предварительно беспилотники пытались атаковать местный порт, пока нет достоверной информации о последствиях "на земле".

Взрывы также слышали в Приморско-Ахтарске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Информационные каналы россиян традиционно бравурно сообщают о том, что "все сбито". Не менее пяти взрывов также раздалось в Саратовской области РФ: дроны уже традиционно долетели до Энгельса, у которого базируются российские Ту-95МС.

Напомним, что украинские ударные беспилотники в ночь на 5 апреля атаковали российский Саранск, который находится в 850 километрах от границы Украины. Ударами БПЛА поражено важное оборонное предприятие россиян, работавшее на обеспечение войны.

Как сообщалось ранее, на днях город Энгельс, возле которого находится авиабаза стратегической авиации, посетили украинские беспилотники. В общей сложности там услышали не менее 10 взрывов.

Это не первая атака на Энгельс. Так, до этого взрывы там раздались ближе к утру 20 марта. Ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, а также важный военный аэродром Энгельс-2, откуда нередко вылетают российские самолеты для массированных ударов по Украине.