Действительно ли "ужасные волки" вернулись из небытия: ученый объяснил, что не так со щенками Colossal Bioscience

С волчатами Colossal Bioscience все не так однозначно

История с возвращением к жизни ужасных волков к жизни уже наделала много шума в научном сообществе. Однако многие ученые отмечают, что это не полноценное возвращение вымершего вида.

В частности об этом рассказал палеогенетик Ник Роуленс из Университета Отаго (Новая Зеландия). Его слова приводит BBC.

Ученый отмечает, что древняя ДНК слишком фрагментирована, чтобы полноценно восстановить изначальное существо. Полученное компанией Colossal Bioscience существо Роуленс называет гибридом.

"Он (ужасный волк) относится к совершенно другому роду, нежели серые волки. Colossal сравнили геномы ужасного волка и серого волка, и из примерно 19 000 генов определили, что 20 изменений в 14 генах достаточно, чтобы сделать их ужасными волками", — сказал палеогенетик.

По его словам, у нового существа есть лишь отдельные признаки, которые были когда-то присущими вымершему виду, вроде более крупного черепа и белого меха. Однако в остальном щенки являются обычными серыми волками. Мало того, ученый подчеркивает, что ужасных и серых волков отделяют от 2,5 до 6 миллионов лет эволюции.

Ученый подчеркнул, что вымирание это навсегда и этот процесс нельзя обратить. Однако он позволяет людям научиться на своих ошибках.

Щенки "жутких волков"

С другой стороны биолог Colossal Biosciences Бет Шапиро отметила, что воссоздание животных с теми же характеристиками является "полноценным воскрешением".

"Серый волк — ближайший из ныне живущих родственников ужасного волка. Генетически они очень похожи. Поэтому мы выбрали последовательности ДНК, которые приводят к признакам ужасного волка, а затем отредактировали клетки серого волка… затем мы клонировали эти клетки и создали наших ужасных волков", — сказала она.

Автор "Песни льда и пламени" Джордж Мартин со щенком ужасного волка Colossal Bioscience

Что такое ужасный волк

Ужасный волк (Aenocyon dirus) это ископаемый хищник, который жил примерно 125 000 — 9500 лет назад на территории Америк и, возможно, в Азии. Если описывать его положение на эволюционном древе псовых, то он окажется ближе к серым волкам (и собакам) чем лисицы, но дальше от серых волков, чем шакалы.

Поэтому считается, что жуткие волки не были близкими родственниками к серым волкам и не было зафиксировано ни единого случая получения гибридов. Хотя в природе даже были замечены случаи получения гибридов лис и собак.

Визуальная схожесть между двумя видами объясняется конвергентной эволюцией — явлением, когда два не связанных друг с другом вида имеют одинаковые черты. Обычно это происходит когда виды проживают в похожих биомах и ведут схожий образ жизни (как дельфины и рыбы).

Стоит отметить, что Colossal Biosciences, хоть и ставит целью возродить вымершие виды, но имеет весьма свободную трактовку этого понятия. В убеждении компании, воскрешенным можно считать тот вид, который визуально и по образу жизни напоминает целевое животное. И в этом кроется суть критики работы компании.

С точки зрения эволюционной биологии жуткие волки не оставили потомков, а в "воскрешенном" животном могут быть многие признаки, которых не было в оригинальном животном. Это связано с тем, что за миллионы лет эволюции в серых волках должно было появиться достаточное количество своих черт, которые все равно проявятся после замещения нескольких генов. Тем же можно объяснить, почему жуткие волки Colossal Bioscience похожи на обычных, но с отличиями.

Реконструкция жуткого волка

Напомним, ранее "Телеграф" обнародовал большой материал на тему возрождения вымерших животных и рассказывал о других достижениях Colossal Bioscience.