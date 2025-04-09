Утки устроили себе курорт посреди города: курьезное видео

Пернати решили устроить себе Венецию по-украински

Проблемы с состоянием дорожного покрытия в Украине, похоже, совсем не беспокоят пернатых жителей города. В Кропивницком местные жители запечатлели на видео необычную картину: утки понравились огромной луже на улице Шульгиных и плавают в ней как в настоящем озере.

"Уже даже пернатые не могут понять, это Кропивницкий или Венеция", – шутят очевидцы. Они поделились этими кадрами в соцсетях, пишет "Труха".

Видео традиционно быстро вызвало оживленное обсуждение среди местных жителей и не только. Комментаторы не скрывают своего возмущения состоянием городских дорог и неудовлетворительной работой городских властей. "Мечтаю безразлично на город от слова вообще", – возмущается один из комментаторов.

"Ллужа свежая, а в зас@аной реке уже даже микробы повыдыхали!!!" – эмоционально выражается другая жительница города. Впрочем, некоторые крапивни пытаются найти в ситуации положительные моменты: "Хоть кому-то кайфово", "Ну все, летом едем на отдых в лужу", "Это мощно".

Есть и те, кто вспоминает собственный опыт: "Я помню, как в селе брат с гусей не поделил лужу, драка была такая, что до сих пор вспоминаем. Бабушка потом брата в лоханку садила и купала, а дед говорил: "Не кричи на ребенка, то гусь Васька виноват".

Ранее "Телеграф" также показывал смешное видео с развеселившим сеть модной собакой.