Одна замолкла, другая скоро начнет бушевать. Прогноз по магнитным бурям до конца недели

Геомагнитный шторм хоть и завершился, но это ненадолго

"Красная" магнитная буря, что началась в начале этой недели, была 5 баллов, но со временем увеличила свою силу до 7 баллов. Уже в четверг, 6 марта, она внезапно завершилась. Астросиноптики поделились прогнозом по геомагнитным штормам на ближайшие дни.

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, напомнили, что еще в среду, 5 марта, магнитная буря достигала 7 баллов, то есть она была сильной.

Однако сила 7-балльной магнитной бури 6 марта резко упала до "зеленого" уровня колебаний, то есть минимальной солнечной активности в 3 балла.

Кроме того, астросиноптики предупреждают, что это не последний шторм на этой неделе. Геомагнитные колебания в 4 балла, то есть средние, ожидаются 8 марта. Они продержатся всего один день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину придут снегопады посреди марта. Синоптики предупреждают о резкой смене погоды и дали прогноз, где именно ждать умеренных и значительных осадков.