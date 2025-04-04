Укр

Магнитная буря испортит настроение в конце недели. Какой силы она будет

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

На графике колебаний есть "красные" магнитные бури

На Земле бушует "красная" магнитная буря, которая продержится и в ближайшие дни. Она возникла в результате потока солнечного ветра.

Синоптики из NOAA говорят, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, что незначительные геомагнитные бури класса G1 вероятны 4-5 апреля, когда ожидается, что область взаимодействия, вращающаяся вместе (CIR), упадет на Землю.

Ученые объяснили, что CIR — это переходные зоны между быстрыми и медленными потоками солнечного ветра. Они содержат ударные волны, похожие на волны выброса корональной массы (CME), и часто хорошо справляются со своей работой, вызывая полярные сияния в высоких широтах.

Магнитные бури на Земле в течение 4-6 апреля

Согласно обновленному графику геомагнитных бурь на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 4 апреля, на Земле держится 5-балльная магнитная буря. Такой шторм прогнозируется и в субботу, 5 апреля. Однако уже 6 апреля солнечная активность будет низкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину возвращаются зимние морозы и снегопад.

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#Прогноз #Магнитные бури #График