США и Россия расположены почти вплотную: то, что вы не запомнили из уроков географии (фото, видео)

Острова Диомида разделены не только политически между двумя государствами, но и разделены временем

Ближайшая к Соединенным Штатам страна, не имеющая общей сухопутной границы, это Россия. И хотя кажется, что между двумя государствами существует значительное расстояние, это не так.

Острова Диомида — два скалистых образования в Беринговом проливе являются ближайшими точками двух государств. Большой Диомид (или остров Ратманова) принадлежит России, а Малый Диомид (или остров Крузенштерн) – Соединенным Штатам. Расстояние между ними – всего 3,8 километра.

Расстояние между РФ и США

Эти километры не просто расстояние между двумя двумя государствами – они образуют незримую линию между вчера и сегодня. Именно здесь проходит международная линия смены дат. Когда на американском острове еще воскресенье, на российском уже понедельник. Редчайший случай в мировой географии, когда соседние территории живут с разницей в 21 час. Поэтому острова стали известны как "острова Вчера и Завтра".

Острова Диомида стали символом как физического, так и политического разделения двух стран, находившихся по разные стороны холодной войны. Местные были одним племенем. До 1948 семьи свободно перемещались между островами. Образовавшийся зимой ледовый мост позволял людям ходить между островами пешком.

Но после закрытия границы из-за советских военных действий большинство людей с российского острова были принудительно переселены на материк. На Малом Диомиде жизнь продолжается — здесь живет до 100 человек коренного населения, из их окон виден соседний остров, где раньше жили их родственники, ныне расселенные по РФ.

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