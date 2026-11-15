Доставайте из серванта: какая посуда снова вошла в моду

При выборе важны размеры основания и свободное место под крышкой

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В сервантах за стеклянными дверцами держали маслёнки – посуду для сливочного масла со съёмной крышкой. Нарядные экземпляры берегли для праздничного стола, хотя ими удобно пользоваться и за обычным завтраком.

Как устроена классическая маслёнка и что делает её удобной в использовании, рассказывает "Телеграф". При выборе учитывайте размеры обеих частей: на основание должен помещаться брусок масла, а крышка – свободно закрываться над ним.

Зачем маслу отдельная посуда

У классической маслёнки простая конструкция: основание с невысокими бортиками и съёмная крышка. Масло кладут на основание и накрывают крышкой, чтобы защитить от пыли и случайного соприкосновения с другой едой.

Плоское основание удобно для ножа: кусочек масла можно отрезать прямо за столом. Масло подают без магазинной обёртки, поэтому перед едой не нужно перекладывать его на отдельную тарелку.

На плоском основании удобно отрезать порцию масла прямо за столом. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как подобрать размер маслёнки

Основание должно быть достаточно длинным и широким, чтобы вместить кусок масла. Учитывайте и внутреннюю высоту: над бруском должно оставаться свободное пространство, иначе крышка при закрывании будет задевать его поверхность. Поэтому одних размеров основания недостаточно.

Сама маслёнка не охлаждает продукт – нужную температуру поддерживает холодильник. Посуда нужна для хранения и подачи масла, так что необязательно держать её в серванте только до прихода гостей.

Плоское основание позволяет отрезать порцию масла прямо за столом. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", некоторые продавцы ещё долго пользовались счётами даже после появления калькуляторов. Узнаваемая конструкция и следы времени теперь превращают этот предмет в элемент декора. Однако речь в этом примере идёт о счетах, а не о маслёнках.