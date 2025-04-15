Затяжная магнитная буря снова окрепла. Когда она будет самой сильной

На графике геомагнитных штормов есть трехдневные "красные" бури

Магнитные бури продолжают бушевать на Земле. Этими днями точно не стоит ожидать их спада, ведь они прогнозируются почти до конца рабочей недели. Геомагнитные штормы, вероятно, вызовет выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца.

Геомагнитные бури вероятны 16 апреля, когда ожидается, что пара близко расположенных CME, которые были выброшены на Землю двойным извержением на светиле, поразит магнитное поле Земли. Синоптики NOAA говорят, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, что уровень шторма может достичь категории G2.

Кроме бури, также прогнозируются полярные сияния, но по всей Канаде и северным штатам США.

Магнитные бури в течение 15-20 апреля

Согласно обновленным данным на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему, в течение 15 апреля будет держаться сильная магнитная буря в 5 баллов. На следующий день она повысит свою силу до 6 баллов. Однако уже 17 апреля снова опустится до 5 баллов.

В течение 18-20 апреля прогнозируется геомагнитная "тишина".

Стоит напомнить, что еще 14 апреля ученые прогнозировали, что в течение 15 апреля предполагается лишь 4-балльная магнитная буря.

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