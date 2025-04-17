Ученые вырастили искусственное куриное мясо для нагетсов: через сколько лет оно заполнит рынок (фото, видео)

Выращенное мясо приблизилось к "реальному"

Исследователи из Токийского университета объявили о прорыве в технологии культивируемого мяса : им удалось создать кусок курицы размером с нагетс, используя систему, имитирующую кровеносные сосуды.

Подобным образом можно вырастить говядину, свинину, рыбу и т.д. До этого ученые не могли вырастить полноценное мясо – оно было толщиной до миллиметра. Если куски были толще — клетки погибали из-за нехватки питания. Благодаря использованию биореактора с волокнами это удалось решить.

Результат – кусок куриного мяса весом 11 граммов, выращенный в геле с более чем тысячей микроволокон. Его текстура уже ближе к обычному филе – с волокнистой структурой, которую потребители привыкли ассоциировать с настоящей курицей.

Технология еще не совершенна – пока псевдососудистые волокна приходится удалять вручную. Но команда работает над съедобными волокнами из целлюлозы, которые можно будет оставлять, сохранив при этом текстуру мяса. Дополнительно ученые рассматривают возможность обогащения продукта микроэлементами, такими как цинк и селен, что особенно актуально для пожилых людей.

Так выглядит биореактор, где растили мясо.

Ученые считают, что первые продукты на основе этой технологии могут появиться на рынке в течение 5–10 лет. Сначала дороже обычной курицы, со временем — более доступной. Следует добавить, что выращивали "курицу" из настоящих клеток кур, а технология такого питания не нова, она используется, например, в бытовых фильтрах для воды и диализных аппаратах.

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