Ученые нашли новый вид комаров: опасен ли он для людей

Ученые открыли неизвестный вид комаров в Кении и Танзании

Ученые обнаружили новый вид комаров вдоль побережья Восточной Африки. Этот вид может оказать существенное влияние на ситуацию с малярией в регионе.

Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Ecology, его провели ученые из Университета Глазго, Института Велкома Сенгера и Института здоровья Ифакара. Новый вид комаров, названный "молекулярной формой Пвани", относится к комплексу Anopheles gambiae. В нем числятся самые опасные переносчики малярии в мире.

Посредством генетического секвенирования установлено, что этот вид распространен только в прибрежных районах Танзании и Кении. Вид обладает уникальным профилем устойчивости к инсектицидам, в котором отсутствуют типичные генетические маркеры устойчивости.

Ученые предполагают, что новый вид может быть или более уязвим к инсектицидам, или развил принципиально другой механизм устойчивости.

Согласно исследованию, современные методы борьбы с комарами могут быть неэффективны против нового вида. Это означает, что опасная болезнь может распространяться.

Также ранее Телеграф также писал о том, что глобальное потепление несет еще одну угрозу. Миллиардам людей грозит вспышка малярии.