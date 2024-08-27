Так вас видит комар: как кусачие насекомые находят цель

Три фактора делают вас более привлекательными для кусающих насекомых

Не увидев или внутреннего компаса. Ученые выяснили, что комары находят людей по инфракрасному тепловому излучению, кроме ранее выявленных факторов. Инфракрасное излучение от источника, примерно равное температуре человеческой кожи, удвоило общую активность насекомых в поиске человека.

Это работает в сочетании с ранее известными ориентирами в виде выбросов CO2 и запахом человека. Исследователи также обнаружили, где находится этот инфракрасный детектор и как он работает.

Каждый источник приманки для комаров имеет ограничение. Благодаря ветру или быстрому движению человека ориентация комара может ухудшиться. Однако при достаточной близости, например 10 см, насекомые могут заметить поднимающееся от нашей кожи тепло. И они могут напрямую ощущать температуру нашей кожи, когда приземляются. Им доступно восприятие энергии от тепла на больших расстояниях, когда оно превратилось в электромагнитные волны, как правило, в инфракрасном диапазоне спектра.

Как одежда прячет человека в инфракрасном спектре

Добавление теплового инфракрасного излучения от источника с температурой 34º по Цельсию (приблизительно температуры кожи) удвоило поисковую активность насекомых. Это делает инфракрасное излучение недавно задокументированным ощущением, посредством которого комары определяют местонахождение. Ученые обнаружили, что оно остается эффективным примерно до 70 см. Работает вместе с выдохом и запахом. Уловляют его комары кончиками антенн, содержащих чувствительный к температуре белок TRPA1. Кроме этого, ученые обнаружили несколько белков в семействе родопсина, которые были достаточно чувствительны к небольшим повышениям температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ряде открытий, сделанных учеными, изучая Туринскую плащаницу. Также с помощью ИИ на основе отпечатка восстановили вероятное изображение Христа.