Вчені знайшли новий вид комарів: чи небезпечний він для людей

Учені відкрили невідомий вид комарів у Кенії та Танзанії

Учені виявили новий вид комарів уздовж узбережжя Східної Африки. Цей вид може суттєво вплинути на ситуацію з малярією в регіоні.

Дослідження опубліковане в науковому журналі Molecular Ecology, його провели науковці з Університету Глазго, Інституту Велкома Сенгера та Інституту здоров'я Іфакара. Новий вид комарів, який назвали "молекулярною формою Пвані", належить до комплексу Anopheles gambiae. У ньому значаться найнебезпечніші переносники малярії у світі.

За допомогою генетичного секвенування встановлено, що цей вид поширений лише в прибережних районах Танзанії та Кенії. Вид має унікальний профіль стійкості до інсектицидів, у якому відсутні типові генетичні маркери стійкості.

Науковці припускають, що новий вид може бути або більш вразливим до інсектицидів, або розвинув принципово інший механізм стійкості. Провідна авторка дослідженняСофія Мвіні зазначила, що відкриття може пояснити постійні випадки малярії в цих місцях, попри те, що люди широко використовують захисні сітки від комах.

Згідно з дослідженням, сучасні методи боротьби з комарами можуть бути неефективними проти нового виду. Це означає, що небезпечна хвороба може поширюватись.

Також раніше "Телеграф" також писав про те, що глобальне потепління несе ще одну загрозу. Мільярдам людей загрожує спалах малярії.