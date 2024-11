Ученые использовали комаров для вакцинации от малярии

Ежегодно сотни миллионов человек заражаются этой болезнью

Поскольку малярия остается одной из наиболее опасных для человечества болезней, ученые многие годы пытаются найти эффективный метод ее профилактики. И возможно в этом поможет непосредственно сама причина болезни.

Исследование было обнародовано в журнале The New England Journal of Medicine. Малярия это болезнь, которая вызывается паразитическими простейшими организмами вроде Plasmodium falciparum. А в человеческий организм они попадают вследствие укусов малярийных комаров.

Нынешние вакцины обычно показывают эффективность на уровне 30-80%, что подталкивает искать новые технологии. В новой работе ученые предложили использовать две генетически модифицированные версии паразита, которые были запрограммированы прекращать развитие в течение 24 часов и 6 дней соответственно.

В ходе эксперимента добровольцев разделили на три группы, которые получили первую и вторую разновидности, а также плацебо. Любопытно также и то, что ученые для введения "вакцины" использовали настоящих комаров.

Необычная вакцинация проходила в три этапа с периодичностью в 28 дней, после чего добровольцев инфицировали возбудителем малярии для проверки иммунной реакции.

Как оказалось в случае с паразитом, который существовал 6 дней, 8 из 9 добровольцев получили защиту от инфекции. В остальных случаях результаты были куда более скромными.

Что касается побочных эффектов, то, кроме типичных последствий комариных укусов, они выявлены не были. Новый метод вакцинации показал эффективность в 89%, что говорит о значительных перспективах развития технологии.

Весьма необычно и то, что ученые избрали для доставки ослабленных плазмодиев именно живых комаров, однако это скорее связано со сложностью в изготовлении и хранении вакцины, а не с конечным вариантом доставки паразита. Поэтому идея использования комаров хоть и звучит очень интригующе, но скорее всего не будет воплощена в жизнь. По крайней мере в обозримом будущем.

Причины тому кроются не только технологические сложности, связанные с процессом генетической модификации комаров, но и в непредсказуемости их поведения, а также некоторых этических нюансов, вроде отсутствия согласия на вакцинацию. Кроме того, процесс будет невероятно дорогостоящим.

В любом случае пока тестирование нового метода борьбы с малярией находится на очень раннем этапе, а ученые хотят провести испытания в более крупном масштабе прежде чем делать выводы о его эффективности.

