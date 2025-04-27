Укр

На Солнце аж 12 групп пятен. Спровоцируют ли они новую магнитную бурю на неделе

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Коллаж "Телеграфа"

Астросиноптики обновили график и говорят, что пока можно отдохнуть, а позже готовиться к новым магнитным бурям

Затяжная магнитная буря наконец-то завершилась. В эти дни ожидается низкая солнечная активность несмотря на то, что на Солнце целая куча пятен. К следующему геомагнитному шторму стоит готовиться только аж 1-2 мая.

Сейчас на солнечном диске есть двенадцать групп солнечных пятен и, по словам учёных с сайта исследования космической погоды Spaceweather, это большое количество. Однако все они имеют стабильные магнитные поля, представляющие собой небольшую угрозу для сильных вспышек.

Между тем у Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график геомагнитных колебаний. Согласно ему в воскресенье, 27 апреля, держится низкая солнечная активность.

Геомагнитная "тишина" будет в течение 28-30 апреля. Однако уже 1 мая ожидается средняя магнитная буря в 4 балла, которая на следующий день, 2 мая, вырастет до сильной 5-балльной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине в ближайшие дни ожидается до 0 градусов.

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#Прогноз #Магнитные бури #График