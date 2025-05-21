Земля пока отдыхает, но на этой неделе будет еще одна магнитная буря

На графике колебаний появилась только средняя магнитная буря

Земля пока отдыхает от магнитной бури, которая из средней переросла в высокую за сутки. Однако ученые прогнозируют, что она не последняя на этой неделе.

Незначительные геомагнитные бури класса G1, то есть 5-балльные, возможны 23 мая, поскольку Земля попадает в поток солнечного ветра, вытекающего из большой дыры в атмосфере Солнца. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури 21-23 мая

Если обратиться к обновленному графику геомагнитных колебаний, который есть на сайте Meteoagent, что составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, то в среду, 21 мая, не ожидается штормов. На следующий день, 22 мая, также предвидеться низкая солнечная активность.

Однако уже 23 мая, то есть в пятницу, ожидается средняя магнитная буря в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям не повезет с погодой в последние дни мая. Ученые прогнозируют летнюю жару до 30 теплых градусов с дождями и грозами.