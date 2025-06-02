Сильная магнитная буря неожиданно утихла, но не завершилась. Прогноз на ближайшие дни

На графике есть "оранжевые" и "красные" дни

На Земле держалась сильная магнитная буря, которая через сутки резко снизила свою силу, но не завершилась. Ученые говорят, что в ближайшие дни прогнозируются незначительные или умеренные штормы, хотя другие говорят, что они будут сильными.

В воскресенье, 1 июня, гало-излучение корональной массы ударило по Земле, вызвав сильную, класса G4, геомагнитную бурю. Это было одно из крупнейших космических погодных событий 25-го солнечного цикла, сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Буря утихла, но не закончилась. 2 июня возможны незначительные (G1) и умеренные (G2) бури, поскольку последствия выброса корональной массы все еще не завершились.

Магнитные бури 2-4 июня

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных штормов.

В настоящее время, 2 июня, держится средняя магнитная буря в 4,2 балла. Уже завтра, 3 июня она достигнет 5 баллов и будет сильной, однако вскоре снова опустится до 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие дни лета в начале июня будут самыми жаркими.