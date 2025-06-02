Что нельзя делать 2 июня — иначе весь месяц пойдет наперекосяк

Узнайте, зачем в этот день плели венки и не ходили на кладбище

В понедельник, 2 июня, христиане восточного обряда в Украине по церковному календарю вспоминают исповедника Никифора, патриарха Константинопольского. В народе отмечается Никифоров день.

Никифор жил в VIII веке. С юных лет он отличался выдающимися умственными способностями. Благодаря своему уму и мудрости он стал советником императора Льва IV. После прихода к власти Константина Никифор решительно выступил против иконоборчества. Со временем он оставил придворную жизнь и пошел к Босфору, где впоследствии основал монастырь.

В начале IX века Никифор был возведен на патриарший престол, но при императоре Льве V Армянине начались преследования защитников иконопочитания. Никифора лишили сана и сослали на остров Проконнис, где он и скончался.

2 июня в старину девушки плели венки из вьюнков. Верили, что так можно привлечь своего суженого. В Никифоров день пекли караваи, а мужчины занимались заготовкой дубовой коры.

Что нельзя делать 2 июня

Заводить новые знакомства и начинать новые дела — к несчастьям.

Ходить на кладбище, чтобы не навлечь на себя беду.

Ссориться — конфликт будет очень долгим.

Фото: freepik

Убирать в доме пыль — рискуете выгнать за порог свое счастье на целый месяц.

Народные приметы 2 июня

Ночью и утром безветренно — день будет теплым и солнечным.

Туман рано утром обещает ненастье.

Соловей поет всю ночь – на хорошую погоду.

Солнце вечером за тучи зашло – к ненастью.

У кого именины 2 июня

Сегодня именины празднуют Никифор, Константин, Мария, Дмитрий, Ульяна и Иван.

Праздники и события 2 июня

День спутникового мониторинга и навигации

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения (РПП)

День запуска бумажных змеев и самолетиков

День курицы-гриль

Фестиваль ананаса в Таиланде

Напомним, что в этом летнем месяце украинцев ждет множество интересных праздников. Ранее "Телеграф" уже публиковал календарь значимых дат и выходных на июнь 2025 года.