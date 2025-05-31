Сильная засуха и до +35°С. Какие регионы первыми накроет жара в июне

Аномальный майский холод отступает

Май этого года завершается умеренно теплой погодой по всей Украине, несмотря на то, что для большинства регионов он был одним из самых холодных за последние десятилетия. Кроме того, в западных и северных областях до сих пор фиксируются аномально сильные дожди уже в течение многих дней.

"Телеграф" расскажет, какую погоду прогнозируют синоптики на первый месяц лета и ожидать ли украинцам сильной жары. Июнь в Украине начнется с достаточно теплой погоды, благодаря поступлению воздушных масс из центральной и юго-западной Европы.

Во всех областях температурный фон достигнет летних показателей, а местами окажется на 2 – 5 °С выше климатической нормы. Ощутимое изменение погоды произойдет в конце первой декады месяца. Так как в это время ожидается распространение холода со стороны Скандинавского полуострова. В результате в большинстве регионов Украины произойдет снижение температуры воздуха в период с 7 по 10 июня на 5 – 7 °С.

Тепло в начале июня на фоне относительного повышения атмосферного давления будет сильно ощущаться, особенно учитывая, несущественные осадки. Хотя местами в результате гроз могут наблюдаться кратковременные ливни, суммарно за первую декаду количество осадков ожидается меньше нормы.

Температурный режим по регионам нашей страны распределится в ближайшие дни следующим образом. Ночная температура в течение 1 – 5 июня будет колебаться в пределах +11…+18 °С, на крайнем юге местами +19…+21 °С. Начиная с 6 июня ночью температура немного повысится в среднем по стране до +13…+20 °С. Днем столбики термометров будут в диапазоне +22…+28 °С на крайнем юге и Закарпатье, а после 5 июня также в центральных и восточных регионах состоится дальнейшее повышение до +29…+34 °С. Более низкие значение температуры сохранятся в Карпатском регионе, вдоль побережий морей, а также в северо-западных областях.

На карте для наглядности представлено прогностическое поле аномалии температуры воздуха в Европе на период с 30 мая по 6 июня включительно. Синим цветом представлены холодные регионы, а красным – более теплые.

Атмосферные фронты и связанные с ними осадки будут чаще всего затрагивать западные, северные и центральные области Украины. Здесь периодически могут отмечаться локальные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра. В то же время на востоке и юге количество дождей прогнозируется существенно меньше нормы и только к концу первой декады ситуация с ними может улучшиться.

Кстати, на фоне ощутимого роста температуры воздуха и ожидаемого дефицита осадков стремительно начнет развиваться засуха в тех регионах, где уже наблюдалась нехватка дождей – прежде всего юго-восточные области страны и Крым. Кроме того, существенно увеличится и уровень пожарной опасности в природных экосистемах.

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