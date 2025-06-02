Сильна магнітна буря несподівано вщухла, але не завершилася. Прогноз на найближчі дні

На графіку є "оранжеві" та "червоні" дні

На Землі трималась сильна магнітна буря, яка через добу різко знизила свою силу, але не завершилась. Вчені кажуть, що найближчими днями прогнозуються незначні або помірні шторми, хоча інші кажуть, що вони будуть сильними.

У неділю, 1 червня, гало-випромінювання корональної маси вдарило по Землі, спричинивши сильну, класу G4, геомагнітну бурю. Це була одна з найбільших космічних погодних подій 25-го сонячного циклу, повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Буря вщухнула, але не закінчилася. 2 червня можливі незначні (G1) та помірні (G2) бурі, оскільки наслідки від викиду корональної маси все ще не завершились.

Магнітні бурі 2-4 червня

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних штормів.

Наразі, 2 червня, тримається середня магнітна буря в 4,2 бала. Вже завтра, 3 червня, вона сягне 5 балів і буде сильною, однак невдовзі знову опуститься до 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які дні літа на початку червня будуть найспекотнішими.