От паркомест до торговых центров: стало известно, сколько недвижимости россиян под контролем государства

Украина является пионером в области работы с подсанкционными объектами

Фонд государственного имущества Украины имеет в своем управлении больше семи сотен подсанкционных объектов. Частичная их приватизация позволит бюджету получить более 3 миллиардов гривен.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль, речь идет о совершенно разной недвижимости и другом имуществе в разных уголках Украины.

"Если говорить о подсанкционных активах, которые есть в Фонде, то это самый сложный участок работы. Потому что, по сути, Украина сегодня пионер в наработке юридических механизмов работы с такими объектами", — сказал он.

По словам главы ФГИ, таковых сейчас 731 и не все из них будут приватизированы. Среди этих объектов есть и парковочные места на Оболони в Киеве и пакет акций в Ocean Plaza в Одессе.

"Предприятия, которые находятся в управлении Фонда, занимаются экономической деятельностью в 618 направлениях. Из 731 объекта не все будут приватизированы, некоторые будут переданы силам обороны. К примеру, авто. Мы сейчас готовим список для передачи, потому что не видим смысла в отдельной продаже этого имущества", — добавил он.

Вместе с тем Коваль отмечает, что после продажи всех этих объектов в бюджет поступит более 3 миллиардов гривен.

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