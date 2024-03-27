Від паркомісць до торгових центрів: стало відомо, скільки нерухомості росіян під контролем держави

Україна є піонером у сфері роботи з підсанкційними об’єктами

Фонд державного майна України має у своєму управлінні понад сім сотень підсанкційних об’єктів. Часткова їхня приватизація дозволить бюджету отримати понад 3 мільярди гривень.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" голова Фонду державного майна Віталій Коваль, йдеться про зовсім різну нерухомість та інше майно в різних куточках України.

"Якщо говорити про підсанкційні активи, які є у Фонді, то це найскладніша ділянка роботи. Тому що, по суті, Україна сьогодні є піонером у напрацюванні юридичних механізмів роботи з такими об’єктами", — сказав він.

За словами глави ФДМ, таких зараз 731 і не всі з них будуть приватизовані. Серед цих об’єктів є і паркувальні місця на Оболоні у Києві та пакет акцій в Ocean Plaza в Одесі.

"Підприємства, які знаходяться в управлінні Фонду, займаються економічною діяльністю у 618 напрямках. З 731 об’єкта не всі будуть приватизовані, деякі будуть передані силам оборони. Наприклад, авто. Ми зараз готуємо список для передачі, тому що не бачимо сенсу в окремому продажу цього майна", — додав він.

Водночас Коваль зазначає, що після продажу всіх цих об’єктів до бюджету надійде понад 3 мільярди гривень.

Більше на тему читайте у повній версії інтерв’ю "Телеграфа": Кому потрібен готель "Україна"? Що з великою приватизацією та орендою держземель? Інтерв'ю з головою ФДМ Віталієм Ковалем

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