Как приготовить хрустящую картошку в духовке: секрет в неожиданном ингредиенте
Идеальный картофель нужно готовить в два этапа
Картофель запекают почти в каждом доме, но далеко не всегда он получается с той самой хрустящей, золотистой корочкой, ради которой все и затевается. Часто он выходит либо мягким и бледным, либо пересушенным.
Есть один простой лайфхак, который действительно меняет результат и помогает добиться румяной корочки снаружи и нежной серединки внутри. Главное — правильно подготовить картофель к запеканию и использовать немного соды. Как приготовить запеченный картофель с идеальной хрустящей корочкой, рассказали в кулинарном блоге Food by Maria.
Как правильно запекать хрустящий картофель
Для того, чтобы получить румяную корочку на картофеле, сначала его нужно слегка отварить с добавлением соды, а затем уже отправлять его в духовку с маслом и специями. Во время варки картофель успевает стать мягким внутри, а благодаря соде его поверхность немного разрыхляется и становится неровной. Когда такие кусочки попадают в духовку, масло равномерно обволакивает их, а выступающий крахмал быстрее подрумянивается, образуя ту самую аппетитную корочку.
Пошаговое приготовление:
- Очищенный картофель положите в кастрюлю с водой и доведите до кипения.
- Добавьте соль и щепотку соды, затем варите картофель около 10 минут.
- Пока он варится, разогрейте духовку и застелите противень пергаментом.
- Слейте воду и переложите картофель в большую миску.
- Добавьте соль, перец, растительное масло, измельченный чеснок и при желании немного сливочного масла. Хорошо перемешайте, слегка встряхивая миску, чтобы поверхность картофеля стала более текстурной.
- Выложите кусочки на противень срезом вниз, оставляя между ними пространство. Если картофель на противне будет лежать вплотную, иначе он будет не запекаться, а размягчаться из-за пара.
- Запекайте картофель при высокой температуре около 50 минут. Через 30 минут переверните картофель и добавьте тимьян. Готовьте еще 20 минут до насыщенной золотистой корочки.