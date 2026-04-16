Как приготовить хрустящую картошку в духовке: секрет в неожиданном ингредиенте

Запеченный картофель
Запеченный картофель. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Идеальный картофель нужно готовить в два этапа

Картофель запекают почти в каждом доме, но далеко не всегда он получается с той самой хрустящей, золотистой корочкой, ради которой все и затевается. Часто он выходит либо мягким и бледным, либо пересушенным.

Есть один простой лайфхак, который действительно меняет результат и помогает добиться румяной корочки снаружи и нежной серединки внутри. Главное — правильно подготовить картофель к запеканию и использовать немного соды. Как приготовить запеченный картофель с идеальной хрустящей корочкой, рассказали в кулинарном блоге Food by Maria.

Как правильно запекать хрустящий картофель

Для того, чтобы получить румяную корочку на картофеле, сначала его нужно слегка отварить с добавлением соды, а затем уже отправлять его в духовку с маслом и специями. Во время варки картофель успевает стать мягким внутри, а благодаря соде его поверхность немного разрыхляется и становится неровной. Когда такие кусочки попадают в духовку, масло равномерно обволакивает их, а выступающий крахмал быстрее подрумянивается, образуя ту самую аппетитную корочку.

Пошаговое приготовление:

  1. Очищенный картофель положите в кастрюлю с водой и доведите до кипения.
  2. Добавьте соль и щепотку соды, затем варите картофель около 10 минут.
  3. Пока он варится, разогрейте духовку и застелите противень пергаментом.
  4. Слейте воду и переложите картофель в большую миску.
  5. Добавьте соль, перец, растительное масло, измельченный чеснок и при желании немного сливочного масла. Хорошо перемешайте, слегка встряхивая миску, чтобы поверхность картофеля стала более текстурной.
  6. Выложите кусочки на противень срезом вниз, оставляя между ними пространство. Если картофель на противне будет лежать вплотную, иначе он будет не запекаться, а размягчаться из-за пара.
  7. Запекайте картофель при высокой температуре около 50 минут. Через 30 минут переверните картофель и добавьте тимьян. Готовьте еще 20 минут до насыщенной золотистой корочки.
