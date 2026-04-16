Как приготовить хрустящую картошку в духовке: секрет в неожиданном ингредиенте

Идеальный картофель нужно готовить в два этапа

Картофель запекают почти в каждом доме, но далеко не всегда он получается с той самой хрустящей, золотистой корочкой, ради которой все и затевается. Часто он выходит либо мягким и бледным, либо пересушенным.

Есть один простой лайфхак, который действительно меняет результат и помогает добиться румяной корочки снаружи и нежной серединки внутри. Главное — правильно подготовить картофель к запеканию и использовать немного соды. Как приготовить запеченный картофель с идеальной хрустящей корочкой, рассказали в кулинарном блоге Food by Maria.

Как правильно запекать хрустящий картофель

Для того, чтобы получить румяную корочку на картофеле, сначала его нужно слегка отварить с добавлением соды, а затем уже отправлять его в духовку с маслом и специями. Во время варки картофель успевает стать мягким внутри, а благодаря соде его поверхность немного разрыхляется и становится неровной. Когда такие кусочки попадают в духовку, масло равномерно обволакивает их, а выступающий крахмал быстрее подрумянивается, образуя ту самую аппетитную корочку.

Пошаговое приготовление: