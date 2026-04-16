Як приготувати хрустку картоплю в духовці: секрет у несподіваному інгредієнті

Запечена картопля. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ідеальну картоплю потрібно готувати у два етапи

Картоплю запікають майже в кожній оселі, але далеко не завжди вона виходить із тією самою хрусткою золотистою скоринкою, заради якої все і затівається. Часто вона виходить або м'якою та блідою, або пересушеною.

Є один простий лайфхак, який дійсно змінює результат і допомагає домогтися рум'яної скоринки зовні та ніжної середини всередині. Головне — правильно підготувати картоплю до запікання та використати трохи соди. Як приготувати запечену картоплю з ідеальною хрусткою скоринкою, розповіли в кулінарному блозі Food by Maria.

Як правильно запікати хрустку картоплю

Для того, щоб отримати рум'яну скоринку на картоплі, спочатку її потрібно злегка відварити з додаванням соди, а потім уже відправляти в духовку з олією та спеціями. Під час варіння картопля встигає стати м'якою всередині, а завдяки соді її поверхня трохи розпушується і стає нерівною. Коли такі шматочки потрапляють у духовку, олія рівномірно обволікає їх, а крохмаль, що виступає, швидше підрум'янюється, утворюючи ту саму апетитну скоринку.

Покрокове приготування:

  1. Очищену картоплю покладіть у каструлю з водою і доведіть до кипіння.
  2. Додайте сіль та дрібку соди, потім варіть картоплю близько 10 хвилин.
  3. Поки вона варіться, розігрійте духовку і застеліть деко пергаментом.
  4. Злийте воду і перекладіть картоплю у велику миску.
  5. Додайте сіль, перець, олію, подрібнений часник і за бажанням трохи вершкового масла. Добре перемішайте, злегка струшуючи миску, щоб поверхня картоплі стала більш текстурною.
  6. Викладіть шматочки на деко зрізом донизу, залишаючи між ними простір. Якщо картопля на деку лежатиме впритул, вона буде не запікатися, а розм'якшуватися через пару.
  7. Запікайте картоплю при високій температурі близько 50 хвилин. Через 30 хвилин переверніть картоплю і додайте чебрець. Готуйте ще 20 хвилин до насиченої золотистої скоринки.
