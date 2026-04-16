Як приготувати хрустку картоплю в духовці: секрет у несподіваному інгредієнті
Ідеальну картоплю потрібно готувати у два етапи
Картоплю запікають майже в кожній оселі, але далеко не завжди вона виходить із тією самою хрусткою золотистою скоринкою, заради якої все і затівається. Часто вона виходить або м'якою та блідою, або пересушеною.
Є один простий лайфхак, який дійсно змінює результат і допомагає домогтися рум'яної скоринки зовні та ніжної середини всередині. Головне — правильно підготувати картоплю до запікання та використати трохи соди. Як приготувати запечену картоплю з ідеальною хрусткою скоринкою, розповіли в кулінарному блозі Food by Maria.
Як правильно запікати хрустку картоплю
Для того, щоб отримати рум'яну скоринку на картоплі, спочатку її потрібно злегка відварити з додаванням соди, а потім уже відправляти в духовку з олією та спеціями. Під час варіння картопля встигає стати м'якою всередині, а завдяки соді її поверхня трохи розпушується і стає нерівною. Коли такі шматочки потрапляють у духовку, олія рівномірно обволікає їх, а крохмаль, що виступає, швидше підрум'янюється, утворюючи ту саму апетитну скоринку.
Покрокове приготування:
- Очищену картоплю покладіть у каструлю з водою і доведіть до кипіння.
- Додайте сіль та дрібку соди, потім варіть картоплю близько 10 хвилин.
- Поки вона варіться, розігрійте духовку і застеліть деко пергаментом.
- Злийте воду і перекладіть картоплю у велику миску.
- Додайте сіль, перець, олію, подрібнений часник і за бажанням трохи вершкового масла. Добре перемішайте, злегка струшуючи миску, щоб поверхня картоплі стала більш текстурною.
- Викладіть шматочки на деко зрізом донизу, залишаючи між ними простір. Якщо картопля на деку лежатиме впритул, вона буде не запікатися, а розм'якшуватися через пару.
- Запікайте картоплю при високій температурі близько 50 хвилин. Через 30 хвилин переверніть картоплю і додайте чебрець. Готуйте ще 20 хвилин до насиченої золотистої скоринки.