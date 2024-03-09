Вероятный враг только один: французские войска готовятся к большой войне в Европе

На крупнейшем полигоне Франции воспроизвели условия, максимально приближенные к боевым

Французская армия ведет активную подготовку к войне высокой интенсивности против противника, который может сравниться с ними по огневой мощи. Сейчас для любой европейской страны есть только один такой враг – Россия.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на офицеров, с которыми пообщались журналисты. Отмечается, что армия Франции в корне изменила подход к тренировке войск.

Руководитель центра боевой подготовки в Майи-ле-Камп в восточной Франции полковник Аксель Дениз сказал, что война в Украине вернула в Европу видение полномасштабной войны огромных размеров. Франция готовится именно к такой войне, причем планирует сделать это как можно быстрее.

Условия подготовки в Майи-ле-Кампе максимально приблизили к условиям на реальном поле боя. Во время тренировок воспроизводят звук, жар, свет артиллерийского огня, щедро проходят территорию учебными минами, имитируют прерывание радиосвязи и разрыв руководящих цепочек. Кроме того, Майи-ле-Камп вообще уникальное место: полигон по площади больше, чем Париж (свыше 120 квадратных километров). Это единственное место, где разные подразделения и роды войск французской армии могут проводить совместные учения.

Офицеры в разговоре с изданием воздерживались от комментариев, против которых именно направлена такая интенсивная подготовка войск. Но журналисты делают вывод, что сейчас для Франции существует только один противник такого уровня – Россия.

Отметим, что недавно Эммануэль Макрон, ранее обвиняемый в медлительности и нерешительности, сделал громкое заявление о введении войск НАТО в Украину. Тем не менее, лидеры других стран альянса поспешили ответить отказом. Большинство из них заявили, что не будут направлять своих военных в Украину.

Во Франции могут отправить солдат в обход альянса. Этот вопрос обсуждался в Елисейском дворце 7 марта. Премьер-министр страны Габриэль Атталь также поддерживает идею президента.

7 марта Макрон заявил, что французские войска могут быть введены в Украину для помощи Вооруженным силам в том случае, если российским террористам удастся прорвать фронт в направлении Одессы или Киева.