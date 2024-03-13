"Україні наша повага та підтримка": головна прихильниця Путіна у Франції раптово змінила риторику

Заява прозвучала на тлі бажання президента Франції зробити звернення до нації через Україну

Лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка відома своєю яскравою проросійською позицією, зробила раптову заяву на підтримку України.

Так у своєму зверненні до парламенту, яке політик оприлюднила у своїй соцмережі X, вона заявила, що саме Росія стала причиною найбільшої геополітичної кризи в Європі.

"Вторгнувшись в Україну 24 лютого 2022 року, Росія спровокувала війну на порозі ЄС і геополітичну кризу, безсумнівно, найдраматичнішу за останні 20 років. Українській нації наша повага і наша підтримка", — сказала вона.

Наразі невідомо, що саме спричинило таку зміну риторики, проте OSINT-спільнота InformNapalm пов’язує це зі зливом у мережу у вересні 2023 року так званих "документів Бабакова", які стосуються поширення впливу Росії у Франції та ролі в цьому Ле Пен.

"Звичайно, не ці сливи стали вирішальними у зміні дискурсу Марін Ле Пен, а скоріше політика, яку зараз проводить Емманюель Макрон, але й краплі точать каміння", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ле Пен вважається однією з найбільш проросійських політиків Європи. Вона неодноразово підтримувала анексію Криму, виступала за зняття санкцій з Росії, виступала за вихід із НАТО і закликала замислитися про "кінець Європейського Союзу". Вважається, що саме завдяки російському фінансуванню їй вдалося провести виборчу кампанію 2022 року, де вона стала основною суперницею Макрона.

Як повідомлялося раніше, Макрон виступить із терміновим зверненням до французької нації 14 березня. Йтиметься про війну в Україні.