Осталось совсем немного времени: президент Польши рассказал, когда Путин может напасть на НАТО

Президент Польши призывает Запад увеличит оборонные расходы

Россия может получить возможности нанести удар по НАТО уже в ближайшие пару-тройку лет. Поэтому странам Запада необходимо продолжать оказывать поддержку Украине и увеличить оборонные расходы, поскольку это единственный способ избежать худшего сценария.

Как рассказал президент Польши Анджей Дуда в эфире американского канала CNBC, Россия может напасть на НАТО в 2026 или в 2027 году. Его слова приводит RMF24.

По его словам, именно поэтому странам Запада необходимо увеличить оборонные расходы с 2 до 3% ВВП.

"С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Есть новые сообщения и недавно я видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на рельсы войны, будет иметь такой военный потенциал (…), что он будет способен атаковать НАТО", — отметил Дуда.

По его словам, таким образом у Европы есть 2-3 года, чтобы нарастить свой военный потенциал и тем самым предотвратить вторжение. Он обратился к США с призывом не отменять поддержку Украины, так как в противном случае им придется заплатить намного более высокую цену.

Польский президент подчеркнул, что если российская агрессия не будет остановлена, то она выплеснется за пределы Украины и тогда вмешиваться придется американским солдатам.

"Каждый пожертвованный на поддержку Украины доллар, каждый переданный "Брэдли", каждая единица оружия, каждая коробка артиллерийских боеприпасов, предотвращает тень победы России", — добавил Дуда.

Как сообщалось ранее, во вторник, 19 марта, прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". На ней заявили, что США не допустят проигрыша Украины в войне с Россией.