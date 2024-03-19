Залишилося зовсім небагато часу: президент Польщі розповів, коли Путін може напасти на НАТО

Президент Польщі закликає Захід збільшити оборонні витрати

Росія може отримати можливості завдати удару по НАТО вже в найближчі пару-трійку років. Тому країнам Заходу необхідно продовжувати надавати підтримку Україні та збільшити оборонні витрати, оскільки це єдиний спосіб уникнути найгіршого сценарію.

Як розповів президент Польщі Анджей Дуда в ефірі американського каналу CNBC, Росія може напасти на НАТО у 2026 чи 2027 році. Його слова наводить RMF24.

За його словами, саме тому країнам Заходу необхідно збільшити оборонні витрати із 2 до 3% ВВП.

"На мій погляд, це питання здорового глузду. Є нові повідомлення і нещодавно я бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на рейки війни, матиме такий військовий потенціал (...), що він буде здатний атакувати НАТО", — зазначив Дуда.

За його словами, таким чином Європа має 2-3 роки, щоб наростити свій військовий потенціал і тим самим запобігти вторгненню. Він звернувся до США із закликом не скасовувати підтримку України, тому що в іншому випадку їм доведеться заплатити набагато вищу ціну.

Польський президент наголосив, що якщо російську агресію не буде зупинено, то вона виплеснеться за межі України і тоді втручатися доведеться американським солдатам.

"Кожен пожертвуваний на підтримку України долар, кожен переданий "Бредлі", кожна одиниця зброї, кожна коробка артилерійських боєприпасів запобігає тіні перемоги Росії", — додав Дуда.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 19 березня, відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". На ній заявили, що США не допустять програшу України у війні з Росією.