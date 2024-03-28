Под видом военного священника пытался втереться в ВСУ: в Киеве задержали российского агента

Ему грозит пожизненное заключение

В Киеве задержали агента российской разведки, пытавшегося втереться в доверие к украинским десантникам под видом капеллана. Разоблачили его во время собеседования в штабе Командования ДШВ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Злоумышленник планировал присоединиться к рядам десантников с целью сбора информации об их дислокациях и маршрутах передвижения на фронте.

"В дальнейшем фигурант должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ. Таким образом он надеялся расширить свои "возможности" сбора данных о вооружениях, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников", — говорится в сообщении.

СБУ удалось своевременно раскрыть вражеского агента, установить его связи с российскими спецслужбами и зафиксировать их шпионские действия.

СБУ задержала "крота"

"Следующим этапом было задержание фигуранта, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ", — отмечают в СБУ.

Установлено, что задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации. Он был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра ГРУ РФ.

Часть переписки агента с куратором

"Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий. До этого российская спецслужба давала ему "испытательные" задачи еще во время его работы в военной администрации", — говорится в сообщении.

Связь с врагом агент осуществлял через анонимный чат в мессенджере. Во время задержания у него был изъят мобильный телефон, содержавший доказательства его переписки с куратором из ГРУ РФ.

Злоумышленник жаловался на жизнь в Украине

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержаны агенты ФСБ, которые готовили ракетные удары по телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ. Сначала злоумышленники пытались найти места базирования украинских воинов, а затем отправить оккупантам координаты для корректировки атаки.