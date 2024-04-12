Пытался вербовать зэков: СБУ задержала необычного российского агента

Злоумышленнику грозит еще 15 лет тюрьмы

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку ФСБ РФ создать собственную агентурную сеть в приграничных районах на севере Украины. Вражеские агенты должны собирать разведданные о Силах обороны и способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Отмечается, что в исправительной колонии на Житомирщине разоблачен заключенный-агент ФСБ, который вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины. Потенциальными "кандидатами" для вербовки были заключенные уголовники, у которых истек срок наказания. Основной фигурант также должен был выйти на свободу в ближайшее время.

После выхода из тюрьмы они должны были "рассредоточиться" по территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, чтобы отслеживать геолокации Сил обороны возле границы. Еще одной их задачей был сбор информации об охране объектов критической инфраструктуры, в частности, водоканалов и энергопредприятий.

Враг планировал использовать эти сведения для подготовки маршрутов прорыва своих ДРГ в обход укрепрайонов и огневых позиций украинских защитников. Также разведданные требовались рашистам для определения целей российских диверсий в приграничных регионах Украины.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеские планы, которые узнала в ходе документирования заключенного, работавшего на ФСБ. По данным следствия, заключенный-фигурант был завербован российской спецслужбой, когда отбывал наказание в тюрьме на временно оккупированной части Луганщины. Туда он попал еще в 2012 году за совершение тяжкого преступления.

Перед началом полномасштабного вторжения его этапировали в пенитенциарное учреждение на подконтрольную Украине территорию как жителя Черниговщины. До выезда из временно захваченного региона заключенный получил задачу от ФСБ по поводу подрывной деятельности против Украины.

После освобождения на заранее оговоренный номер телефона он должен был повторно выйти на российских кураторов и доуточнить задачу. Для выполнения вражеского указания фигурант должен был сформировать агентурную группу и поддерживать с ней связь через мессенджер.

Следователи украинской спецслужбы сообщили заключенному-агенту ФСБ о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14 (подготовка к уголовному правонарушению, подыскивание соучастников, а также другое умышленное создание условий для совершения уголовного преступления);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

Обвинительный акт уже направлен в суд. Злоумышленнику грозит еще 15 лет тюрьмы. Мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской, Житомирской областях при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

Ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП) в Черкасской области, который восхвалял российских оккупантов и отрицал их военные преступления. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.