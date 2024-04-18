Планували диверсії, щоб зашкодити Україні: у Німеччині затримали російських агентів, хто вони такі

Підозрюваних взяли під варту

У Німеччині затримали двох агентів, що працювали на спецслужби Росії. Вони планували влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб завадити військовій підтримці України.

Про це пише німецьке видання Spiegel. Зазначається, що федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував двох підозрюваних. За даними видання російських агентів затримали у баварському місті Байройт.

Головним підозрюваним вважають 39-річного Дітера С. російсько-німецького походження з Баварії. За даними слідства, він з жовтня 2023 року спілкувався з контактними особами із російських спецслужб щодо диверсій у Німеччині.

Зазначається, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів і промислових об’єктів. Його цілями мали стати, зокрема, транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення.

Слідчі вважають, що спільником Дітера був 37-річний Александер Й., теж російсько-німецького походження. Його федеральна прокуратура звинувачує у тому, що він є агентом російської розвідки.

За даними видання, затримані шпигували за одним з об'єктів у Графенвері в Баварії. У цьому місті також розташований військовий полігон, де армія США тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках Abrams.

Також зазначається, що Дітер у період з 2014 по 2016 роки був одним з бойовиків так званої "ДНР". Оскільки та тепер класифікується німецьким правосуддям як терористична організація, його також звинувачують у членстві в терористичній організації за кордоном. Крім того, оскільки він володів вогнепальною зброєю, федеральна прокуратура також порушила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького акту, який загрожує державі.

За даними видання, Дітер С. і Александер Й. були доставлені в Карлсруе в середу, 17 квітня, та постали перед суддями федерального суду. Їх обох взяли під варту.

Нагадаємо, в Києві затримали агента російської розвідки, який намагався втертися в довіру до українських десантників під виглядом капелана. Викрили його під час співбесіди у штабі Командування ДШВ.