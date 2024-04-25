"В христианстве есть правило": в Бундестаге назвали истинную причину, почему Шольц против Taurus для Украины

Шольц ранее заявил, что делает все возможное, чтобы не допустить войны России и НАТО

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц опасается жертв среди мирного населения России, если Украина получит крылатые ракеты Taurus, о которых Киев просит уже долгое время. Именно поэтому он никогда не называет точную причину отказа в передаче этого вооружения.

Так считает депутат Бундестага и представитель Свободной демократической партии по оборонной политике фракции Александр Мюллер. Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу" "Германия готовится к войне с Россией, но поддержка Украины среди немцев уменьшается – депутат Бундестага" .

"Он всегда говорит: "Я хочу уберечь Германию от войны. Я не совершу ошибки, дав Путину повод втянуть Германию в эту войну". Он боится, что Путин обвинит Германию в любом ущербе. Теоретически оружие немецкого производства, особенно дальнобойное, может нанести вред мирным жителям России, если использовать ее не по назначению. Я думаю, что именно это Шольц подразумевает под своим страхом быть втянутым в эту войну.", — рассказал Александр Мюллер.

Депутат Бундестага добавил, что в отличие от Шольца у него этого страха нет. Потому что украинская армия никогда не нарушала своих обещаний. Иначе ВСУ не получили бы западное оружие. "Поэтому я уверен, что ВСУ выполнят свои обещания", — отметил он.

Александр Мюллер отметил, что сегодняшние действия России в отношении украинцев – это большая беда. "В христианстве есть такое правило, если человек нарушает правила и убивает кого-то или бьет вас, вы не должны мстить таким же образом", — напомнил он. Поэтому, по его мнению, отвечать убийством российского гражданского населения Украине на военную агрессию Кремля не следует. Это приведет к эскалации войны, принесет еще больше трагедий и смертей. "Шольц видит эту проблему, он не хочет эскалации", — резюмировал Александр Мюллер.

Напомним, что недавно Шольц заявил, что делает все возможное, чтобы не допустить войны России и НАТО. Именно этим продиктовано решение не снабжать Украину дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, регулярные дискуссии о передаче нашей стране Taurus "вредят общему процессу предоставления военной помощи для ВСУ". А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что получает от Германии "раздраженные комментарии" после призывов предоставить Taurus.

Ранее "Телеграф" процитировал Шольца, который рассказал, когда закончится война в Украине. По мнению немецкого канцлера, российский диктатов Владимир Пути должен понять, что не сможет победить на поле боя. Тогда он выведет свою армию с территории Украины.