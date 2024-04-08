"Моргните, если заставили": Шольц завел профиль в TikTok, первое видео вызвало ажиотаж в сети

В основном немцы оставляли одобрительные комментарии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц завел себе профиль в TikTok, пока в США пытаются его запретить. Первое видео там появилось 8 апреля.

Всего за несколько часов короткий ролик успел набрать более 300 тысяч просмотров и 22 тысячи лайков. Кроме того, он вызвал волну в основном позитивных комментариев от пользователей сети.

На видеозаписи видно, как сотрудница канцелярии идет по коридору к дивану, чтобы взять портфель, после чего делает поворот и переводит объектив на Шольца, сидящего за рабочим столом.

"Мы так же удивлены, как и вы! (И да, канцлер сейчас действительно в TikTok)", — говорится в подписи к видео.

Видео за краткое время собрало огромное количество преимущественно одобрительных комментариев. Вместе с тем нашлись и те, кто пожаловался на то, что в офисе канцлера слишком мало растений, а другие предложили ему "два раза моргнуть, если его заставили".

Главной жалобой немцев стали слишком высокие цены на донер-кебаб.

Комментаторы также предположили, что Шольц специально завел себе TikTok накануне выборов в Европарламент, а также удивились тому, что это происходит на фоне стремления политиков в США запретить соцсеть в своей стране.

Как сообщалось ранее, в Конгресс США внесли законопроект, который вынудит китайскую компанию ByteDance продать популярное приложение TikTok. В противном случае американцам запретят им пользоваться.

Кроме того в феврале TikTok был запрещен для чиновников Финляндии. Полиция предупредила, что персональные данные могут оказаться в руках китайских спецслужб