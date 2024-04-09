Шольц летит в Китай для встречи с Си Цзиньпином: цель визита связана с Украиной

Этот визит в Китай станет для Шольца вторым в должности канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Китай, поддерживающий агрессию России против Украины, с трехдневным визитом. Он встретится с главой страны Си Цзиньпином в Пекине 16 апреля, разговор будет касаться Украины.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, пишет Tagesschau. Отмечается, что Шольц попытается оценить в какой степени Пекин может влиять на Россию в разрезе войны, которую она ведет против Украины.

"Мы хотели бы, чтобы Китай мог использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать более мирному развитию украинского конфликта", — сказал Хебестрайт.

Стоит отметить, что 8 апреля Китай посетил Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Он обсуждал ситуацию в Украине с главой МИД КНР Ван И. Также главы МИД двух стран обговаривали "вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене".

Как сообщал "Телеграф", спикер министерства иностранных дел Ван Венбин на днях выступил с заявлением, в котором назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и заявил, что она должна быть прекращена путем переговоров, а не сражений. При этом по результатам этих переговоров не должно быть победителей и проигравших.