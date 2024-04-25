"У християнстві є правило": в Бундестазі назвали справжню причину, чому Шольц проти Taurus для України

Шольц раніше заявив, що робить все можливе, аби не допустити війни Росії та НАТО

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц боїться жертв серед мирного населення Росії, якщо Україна отримає крилаті ракети Taurus, про які Київ просить вже довгий час. Саме тому він ніколи не називає точної причини відмови в передачі цього озброєння.

Так вважає депутат Бундестагу та речник Вільної демократичної партії з оборонної політики фракції Олександр Мюллер. Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу" "Німеччина готується до війни з Росією, але підтримка України серед німців зменшується – депутат Бундестагу".

"Він завжди каже: "Я хочу вберегти Німеччину від війни. Я не зроблю помилки, давши Путіну привід втягнути Німеччину в цю війну". Він боїться, що Путін звинуватить Німеччину у будь-яких збитках. Теоретично зброя німецького виробництва, особливо далекобійна, може завдати шкоди мирним жителям Росії, якщо використовувати її не за призначенням. Я думаю, що саме це Шольц має на увазі під своїм страхом бути втягнутим у цю війну.", — розповів Олександр Мюллер.

Депутат Бундестагу додав, що навідміну від Шольца в нього цього страху немає. Бо українська армія ніколи не порушувала своїх обіцянок. Інакше ЗСУ не отримали б західну зброю. "Тому я впевнений, що ЗСУ виконають свої обіцянки.", — зазначив він.

Олександр Мюллер зазначив, що сьогоднішні дії Росії відносно українців — це велика біда. "В християнстві є таке правило, якщо людина порушує правила і вбиває когось або б’є вас, ви не повинні мститися таким же чином.", — нагадав він. Тому, на його думку, відповідати вбивством російського цивільного населення Україні на військову агресію Кремля не слід. Це призведе до ескалації війни, принесе ще більше трагедій і смертей. "Шольц бачить цю проблему, він не хоче ескалації", — резюмував Олександр Мюллер.

Нагадаємо, нещодавно Шольц заявив, що робить все можливе, аби не допустити війни Росії та НАТО. Саме цим продиктоване рішення не постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

За словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, регулярні дискусії про передачу Україні Taurus "шкодять загальному процесу надання військової допомоги для ЗСУ". А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що отримує від Німеччини "роздратовані коментарі" після закликів надати Taurus.

Раніше "Телеграф" процитував Шольца, який розповів коли закінчиться війна в Україні. На думку німецького канцлера, російський диктатов Володимир Путі повинен зрозуміти, що не зможе перемогти на полі бою. Тоді він виведе свою армію з території України.