"Щоб захистити ЄС": Макрон зробив заяву про можливе застосування ядерної зброї проти Росії

Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок у захист ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон готовий до обговорення щодо використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від погроз з боку РФ. Його позиція щодо країни-агресора стає дедалі рішучою.

Макрон стверджує, що його країна готова зробити великий склад на захист європейської землі. Про це пише Politico.

"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, стрілянину на великі відстані, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок у захист європейської землі", — сказав Макрон в інтерв’ю "The Ebra".

У матеріалі зазначається, що Франція є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі. Країна має близько 300 ядерних боєголовок.

Зазначається також, що останнім часом французький президент займає дедалі жорсткішу позицію щодо Росії через її вторгнення в Україну. При цьому пропозиції від нього щодо ядерної зброї також звучать уже не вперше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність до розміщення ядерної зброї на території країни.