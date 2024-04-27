Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илья Куса рассказал, о ядерной теме и двух важных трендах, которые определят будущее российско-украинской войны

В последнее время со стороны ряда стран раздаются громкие "ядерные заявления".

Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы разместить на территории своей страны ядерное оружие США.

В ответ на это Россия, наложившая вето на предложение ООН запретить размещение ядерного оружия в космосе, предупредила, что если на польской территории появятся ядерные объекты, они станут для нее законными военными целями.

Ну, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вдруг решил сообщить, что там якобы размещено несколько десятков современных образцов тактического ядерного оружия из России.

Между тем издание Daily Mail со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что США планируют разработать свою первую за четыре десятилетия новую ядерную боеголовку, известную как W93.

На самом деле, я думаю, что риски ядерной войны сейчас достаточно низкие. Но эта тема используется всеми сторонами – для того, чтобы прочертить конкретные "красные линии", которые потом лягут в рамки будущего переговорного процесса.

Европейцы используют ядерную тему, чтобы донести до Москвы – они тоже готовы играть в такую игру, использовать соответствующее оружие в оборонных целях. Ну, а Россия продолжает шантажировать Запад риском ядерной войны, в частности, и через Беларусь. Как это делает Запад через Польшу.

Скорее всего, "ядерный вопрос" будет обсуждаться как часть переговорных рамок – до конца этого года.

В ближайшем будущем есть два тренда, за которыми следует следить.

Первый – формирование переговорных рамок до конца этого года. Как мне кажется, внешние игроки нацелены именно на это. Надеясь перезапустить процесс на базе саммитов мира.

Первый состоится в июне в Швейцарии без участия России. Следующие, вероятно, в том или ином формате будут включать российских представителей. Борьба развернется именно за формат переговоров: на каких условиях их вести, какой будет их база. Украина настаивает на своей формуле мира. Россия против этого. Так что здесь будут искать точки соприкосновения.

Второй тренд – летнее русское наступление. Его результаты и будут определять дальнейшие условия, на базе которых стороны будут вести переговоры в конце этого или начале следующего года.

Именно эти два процесса, результаты которых вырисовываются до конца года, определят будущее русско-украинской войны.