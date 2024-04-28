Еще одна страна НАТО тайно поставила Украине крылатые ракеты: британский министр рассказал подробности

Крылатые ракеты передают Украине не только Лондон и Париж

Коалиция стран, которые поставляют украинской армии крылатые ракеты расширилась. Вероятно, к ней присоединилась Италия, однако официально она об этом не сообщала.

Об этом рассказал глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс в интервью The Times. По его словам, речь идет о поставках хорошо известных ВСУ ракет Storm Shadow.

"Storm Shadow – необыкновенное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие оказывает очень существенное влияние", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Германии также стоит присоединиться к этим трем странам в вопросах передачи крылатых ракет, поскольку они уже показали свою эффективность на поле боя и продемонстрировали, насколько сокрушительный эффект могут оказать. Вместе с тем Шаппс подчеркнул, что запасы Storm Shadow весьма ограничены, в то время как у Германии есть очень много Taurus на складах.

По неофициальной информации, на складах Италии имеется около 200 ракет Storm Shadow. Страна закупает эти ракеты с 1990-х годов.

Информации о том, сколько итальянских ракет получила Украина, нет, поскольку официальный Рим официально никогда не сообщал об их передаче.

Как сообщалось ранее, США передали Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS в надежде, что это побудит канцлера ФРГ Олафа Шольца наконец разблокировать передачу Taurus.