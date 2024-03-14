Российский информатор устроил "шпионский пункт" прямо в квартире в Николаеве (фото)

Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы

В Николаеве Служба безопасности разоблачила информатора ФСБ РФ. Он шпионил за перемещением военных колонн Сил обороны через территорию города.

Как сообщает пресс-центр СБУ, для сбора разведданных фигурант обустроил в собственной квартире "наблюдательный пункт". Из окон жилья он наблюдал за интенсивностью движения подразделений ВСУ по одной из ключевых автотрасс в направлении передовой. Также при движении украинской боевой техники злоумышленник пытался установить ее ориентировочное количество и обращал особое внимание на тяжелые образцы вооружений.

В СБУ отметили, что, несмотря на конспирацию российского информатора, сотрудники СБУ все равно уличили его и задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности. Чтобы обезопасить пути перемещения украинских войск, были проведены комплексные мероприятия, а сам фигурант задержан "на горячем".

Во время задержания злоумышленник вместе с сыном оказывал физическое сопротивление правоохранителям, чтобы скрыться с места происшествия. Однако ему это не удалось.

По данным следствия, фигурант был на связи с прокремлевским блоггером Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ. Коммуникацию с ним поддерживал через анонимный чат в мессенджере. Там он излагал разведывательные "отчеты".

При обыске в помещении задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, пытавшегося смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение.