Боялся ядерного удара: в Германии судят шпионившего в пользу России офицера Бундесвера

Мужчина утверждает, что им руководил страх

Сегодня, 29 апреля, в Германии начался судебный процесс над бывшим военнослужащим Бундесвера, который передавал информацию России и шпионил в пользу страны-агрессорки. Подсудимому инкриминируют деятельность агента спецслужб и разглашение служебной тайны.

Об этом сообщают разные немецкие издания, в частности, RND. Отмечается, что подозреваемый работал в одном из управлений Бундесвера, которое отвечает за оснащение Вооруженных сил Германии.

Как установило следствие, 54-летний капитан по собственной инициативе несколько раз предлагал сотрудничество генеральному консульству РФ в Бонне и посольству России в Берлине.

"Мужчина засвидетельствовал в суде, что им руководил страх перед ядерной эскалацией войны в Украине. Толчком обратиться в российское консульство стало сообщение в соцсетях. Он хотел вовремя доставить свою семью в безопасное место. Сегодня он сожалеет о контакте с российской стороной и, оглядываясь назад, считает это ошибкой. По его словам, на тот момент он был в очень плохом психическом состоянии", — пишет издание.

В Бундесвере подозреваемый в шпионаже отвечал за системы радиоэлектронной борьбы. Сообщается, что в прошлом он также связался с "Альтернативой для Германии" (националистическая и правопопулистская пророссийская политическая партия Германии) и подал заявку на членство, одобренную в июле 2023 года.

Прокуроры утверждают, что подсудимый, названный Томасом Х, из-за строгих законов Германии о конфиденциальности, делился информацией с намерением использовать ее российской разведкой. При этом сейчас нет никаких доказательств тому, что он получал за это деньги.

Подробности о том, какой информацией он мог поделиться, тоже не разглашаются. Судебный процесс ведется в Высшем региональном суде Дюссельдорфа.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что генсек НАТО Столтенберг рассказал о российских шпионах в Европе. По его словам, в странах альянса их много.