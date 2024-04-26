Ловят пачками: генсек НАТО рассказал о российских шпионах в Европе

Страны НАТО должны быть еще более бдительными в отношении своей безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в странах Альянса много российских шпионов. Он призвал правительство стран к бдительности и осторожности.

Об этом Йенс Столтенберг сказал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он также напомнил о недавних арестах подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.

По словам Генсека НАТО, в странах-членах Альянса за последнее время задержали несколько человек, которых подозревают в роботе на правительство России.

"На прошлой неделе Германия арестовала лиц, обвиняемых в шпионаже и диверсии. А сегодня в Великобритании 5 лицам предъявили обвинения во враждебной государственной деятельности в пользу России", — рассказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что другие члены НАТО полностью поддерживают решения этих стран в борьбе за свою безопасность. Генсек подчеркнул, что наличие российских шпионов является недопустимым и несет опасность. Однако ни одни кремлевский агент не помешает союзникам продолжать поддерживать Украину в войне.

"Мы также должны оставаться бдительными в отношении тайной российской деятельности в Альянсе", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Отметим, что в Германии двое мужчин были задержаны по подозрению в шпионаже 18 апреля 2024 года. По словам прокурора, главной целью подозреваемых было "подорвать военную поддержку, оказываемую Германией Украине". Что касается шпионов в Великобритании, то все они граждане Болгарии, а именно: 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. По данным следствия, они собирали информацию и передавали ее российским спецслужбам в течение трех лет, сообщает "Голос Америки".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что российский агент готовил покушение на Владимир Зеленского в Польше. Он сам вышел на представителей российских спецслужб и предложил свою помощь.