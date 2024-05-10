Вербують місцевих та хочуть зірвати допомогу Україні: ГРУ РФ активізувалося в Європі та готує диверсії, — Bloomberg

Декілька інцидентів у країнах Європи були частиною операції, що координується ГРУ

Російська військова розвідка суттєво наростила свою активність у країнах Європи. Саме ГРУ, ймовірно, стоїть за серією дедалі явніших, частих і скоординованих інцидентів по всій Європі.

Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих із цим питанням, пише, що двоє підозрюваних, найнятих російською розвідкою для нападу на військові бази в Німеччині, приїхали до цієї країни підлітками. В Естонії через Telegram вербували молодих людей із кримінальним минулим, щоб вони за невеликі гроші атакували автомобіль міністра та пам’ятники. При цьому Кремль, схоже, більше не турбує, чи затриматимуть його агентів під час скоєння злочину.

У ряді інших європейських країн державним службовцям порекомендували вжити запобіжних заходів через небезпеку, яка походить від представників криміналітету, яких підтримує Росія. Чиновники, знайомі з питанням, на умовах анонімності заявили, що за серією дедалі явніших, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно, стоїть рука військової розвідки ГРУ.

Зазначається, що у Великій Британії перед судом постане британець, звинувачений у підпалі пов’язаного з Україною складу у східному Лондоні. У відповідь Британія вислала високопоставленого російського дипломата.

У Польщі заарештовано людину, яка звинувачується в зборі інформації про аеропорт, який є основним пунктом зупинки для чиновників, які подорожують в Україну та назад. Його підозрюють у сприянні російським планам щодо вбивства президента Володимира Зеленського.

За словами одного з європейських чиновників, кілька інцидентів у країнах Європи були частиною операції, що координується ГРУ. Аналогічні дії проводилися у різних столицях у Європі.

Інший чиновник зазначив, що цілком імовірно, що стратегію, що здійснюється в Європі, було схвалено на найвищому рівні в Москві. Росія має цілеспрямовану стратегію саботажу допомоги Україні по всій Європі, вербування місцевих жителів.

Глава Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон розповіла, що з початку року в країні було заарештовано понад 10 людей, які підозрюються у роботі на російську розвідку. Вони є частиною ширшого плану отримання впливу за кордоном. Цього тижня розвідка служба Литви попередила, що РФ намагається вербувати місцевих мешканців для провокацій чи нападів. Через інтернет Росія намагається переконати їх за гроші фотографувати інфраструктуру військових об’єктів стратегічного значення, збирати дані про людей, здійснювати диверсії чи вандалізм.

Служба внутрішньої розвідки Німеччини фіксує регулярні спроби РФ завербувати росіян, які живуть у країні. Для цього з ними зв’язуються через соцмережі, розповіла на умовах анонімності людина, знайома із ситуацією.

Зазначається, що найвища небезпека у країнах із комуністичним минулим або тих, що колись входили до Радянського Союзу. Там багато хто отримує інформацію від російських ЗМІ і може бути схильний до антиукраїнської та антиєвропейської пропаганди.

Так, рада оборони Румунії попередила про небезпеку проникнення російських шпигунів під виглядом українських біженців. Також є загроза перешкоджання надходженню військових вантажів до України.

Як розповідав "Телеграф", наприкінці квітня в Німеччині розпочався судовий процес над колишнім військовослужбовцем Бундесверу, який шпигував на користь Росії. За його словами, він робив це від страху.