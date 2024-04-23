Тихий торговец лампами оказался шпионом: в Германии громкий скандал с помощником депутата

Мужчина имел гражданство Германии, а потому его обвинили в госизмене

В Германии произошел очередной шпионский скандал. На сей раз помощника депутата ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) обвинили в сборе разведданных для Китая.

Как пишет Bild, речь идет о помощнике депутата Европарламента Максимилиана Краха Цзяне Го. В его доме на юге Дрездена с утра провели обыски спецслужбы.

Отмечается, что 43-летнего Цзяня Го задержали у дверей его квартиры, которую он купил почти шесть лет назад. Там он проживал с женой и дочерью под видом торговца лампами из Китая.

Соседи описывали семью мужчины как спокойную. Оба родителя хорошо говорят по-немецки и по-английски. К ним часто приходили в гости соотечественники из Китая.

В коммерческом реестре также есть информация о консалтинговой фирме, зарегистрированном на его имя. Согласно его данным, компания занималась "налаживанием межкультурного общения между Германией и Китаем, переводами, а также торговлей товарами для дома".

Генеральная прокуратура ФРГ обвиняет Го в том, что он является агентом китайских спецслужб и обвиняется в государственной измене, поскольку уже давно имеет немецкое гражданство.

Европарламент немедленно отстранил Го от должности, как только стало известно о расследовании.

Максимилиан Крах и Цзянь Го

Как сообщалось ранее, в последнее время Европу и США охватила шпионская лихорадка, которая уже начала выходить в публичное поле. "Телеграф" ранее чем запомнились пять главных шпионских скандалов на Западе в последние месяцы.