У Польщі затримано 26-річного українця, його підозрюють у шпигунстві: подробиці

Йому вже обрали запобіжний захід

У Польщі правоохоронці затримали 26-річного українця Олександра Д., який змушував громадянина Польщі шпигувати за переміщенням військової техніки на кордоні. Йому оголосили підозру у підбурюванні до шпигунства та погрозах.

Українцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Якщо його вину доведуть, то йому загрожує до 8 років в’язниці, повідомляє Polsat News.

Українець змушував поляка шпигувати на польсько-українському кордоні. Він просив його робити фото переміщень військової техніки, а натомість обіцяв заплатити 15 тисяч євро за роботу. Коли громадянин Польщі відмовився, українець почав його шантажувати.

26-річного громадянина України затримали. Це була спільна операція прикордонників та співробітників Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Українцю оголосили про підозру у підбурюванні до шпигунства та погрозах. Суд у Любліні обрав запобіжний захід, відправивши його під варту на три місяці.

У випадку, якщо вина громадянина України буде доведена, його чекає суворе покарання. Максимальний строк ― 8 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що польські спецслужби затримали кремлівського шпигуна у Вроцлаві. Ним виявився українець. Він був готовий підпалити стратегічні об’єкти. Все необхідне для підпалу знайшли у нього в сумці.