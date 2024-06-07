Орбан хочет создать "мирную коалицию", которая завершит войну в Украине, но есть важный момент

Надо только дождаться ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, хочет создать так называемую "панзападную трансатлантическую мирную коалицию" для прекращения войны в Украине. По его словам, нужно только дождаться ноября.

Тогда, в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа и "хороших европейских выборов", это будет возможно. Такое мнение он высказал во время обращения к венграм на "Марше мира".

"Хорошими европейскими выборами" он считает те, на которых в Европарламент попадут военная помощь Украине.

"Нам нужно дожить до ноября, когда пройдут американские выборы. Если в то время не разразится война, уже по линии российско-украинского фронта. Но в ноябре, если выиграет Дональд Трампи и будут хорошие европейские выборы, то мы сможем создать панзападную трансатлантическую мирную коалицию и остановить войну. Сегодня это кажется реалистичным сценарием для поклонников мира", — заявил Орбан.

В то же время он убежден, что нынешние власти ЕС в конце концов отправят свои войска в Украину.

Напомним, "Телеграф" писал, чего ждать от нового состава Европарламента. Выборы проходят на фоне роста популярности в Европе ультраправых и евроскептических сил, которые, к сожалению, зачастую выступают за уменьшение объемов помощи Украине.