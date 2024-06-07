Орбан хоче створити "мирну коаліцію", яка завершить війну в Україні, але є важливий момент

Треба лише дочекатись листопада

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, хоче створити так звану "панзахідну трансатлантичну мирну коаліцію" для припинення війни в Україні. За його словами, потрібно лише дочекатись листопада.

Тоді, у разі перемоги на виборах президента США Дональда Трампа та "хороших європейських виборів", це буде можливим. Таку думку він висловив під час звернення до угорців на "Марші миру".

"Хорошими європейськими виборами" він вважає ті, на яких до Європарламенту попадуть військової допомоги Україні.

"Нам треба дожити до листопада, коли пройдуть американські вибори. Якщо на той час не вибухне війна, вже за лінією російсько-українського фронту. Але в листопаді, якщо виграє Дональд Трампі і будуть хороші європейські вибори, то ми зможемо створити панзахідну трансатлантичну мирну коаліцію і зупинити війну. Сьогодні це видається реалістичним сценарієм для прихильників світу", — заявив Орбан.

Водночас він переконаний, що нинішня влада ЄС зрештою відправить свої війська в Україну.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чого чекати від нового складу Європарламенту. Вибори проходять на тлі росту популярності в Європі ультраправих та євроскептичних сил, які, на жаль, часто виступають за зменшення обсягів допомоги Україні.