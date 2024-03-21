Единственный среди лидеров НАТО и ЕС: Орбан поздравил Путина с "победой"

Венгрия заявила о готовности усиливать сотрудничество с Россией

После публикации официальных результатов президентских выборов в России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту Владимиру Путину, чтобы поздравить его с недавним "переизбранием". Он стал единственным среди лидеров стран НАТО и ЕС, выразившим российскому диктатору свою поддержку.

О соответствующем письме сообщила пресс-служба премьер-министра, пишет издание The Budapest Times. Руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси рассказал о содержании письма.

"Орбан написал, что он рад тому, что сотрудничество между Венгрией и Россией базируется на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации. Также он написал, что Венгрия на стороне мира и убежден — поддержка диалога необходима условием для скорейшего установления мира", — рассказал Хаваси.

Также глава прессслужбы венгерского премьера отметил, что Орбан заверил российского президента в готовности Венгрии усиливать сотрудничество с Россией в областях, не ограниченных международным правом.

Официальное письмо Виктор Орбан направил в четверг, 21 марта, после оглашения официальных "результатов выборов".

"Выборы" в России

Напомним, в период с 15 по 17 марта в России проходили очередные "выборы" президента. Уже 18 марта был завершен подсчет голосов. С огромным отрывом 87,28% победил диктатор Владимир Путин. Теперь он будет президентом в следующие шесть лет.

Оппонентами Путина на выборах были Николай Харитонов, набравший 4,31% голосов, Владислав Даванков — 3,85%. Леонид Слуцкий, за него отдали голоса 3,20% россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о 7 последствиях "выборов" для России по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.