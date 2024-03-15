Запад начинает войны, мы хотим жить иначе: Орбан выступил с призывом "оккупировать Брюссель"

Речь Орбана во время мероприятия была похожа на предвыборную

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал Евросоюз и весь "западный мир", назвав их "империей, которая положила глаз на Венгрию". Кроме того, венгерский премьер призвал своих сторонников помочь ему "оккупировать Брюссель" на очередных выборах в Европарламент, которые пройдут летом этого года.

Соответствующие заявления Орбан сделал в пятницу, 15 марта, на мероприятии, посвященном годовщине неудачной венгерской революции 1848 года, против правления Габсбургов. Об этом сообщает издание AP.

"Брюссель – не первая империя, которая положила глаза на Венгрию", – сказал Орбан, имея в виду де-факто столицу ЕС. "Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отнимет их свободу. … Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель", — заявил политик.

Кроме того, в своей речи, похожей на предвыборную, отмечает издание АР, Орбан подчеркнул контрасты между Венгрией и "западным миром", обвинив последний в том, что он является источником разрушения и "оторванности от корней".

Реакция на слова венгерского премьера в толпе, которая, как утверждает журналист АР, была свезена в Будапешт на автобусах, была более чем одобрительной. В частности, сторонники Орбана сравнили ЕС с саранчой.

"Они развязывают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пасутся на всем как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", — говорили в толпе, пишет издание АР.

Также в речи венгерского премьера фигурировала критика иммиграции и неодобрения прав ЛГБТК+. Вместо этого звучало немало слов приверженности идеям национализма и суверенитета Венгрии.

Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил поездку в имение экс-президента США Дональда Трампа. Впоследствии венгерский лидер подчеркнул, что Трамп намерен достичь мира между Россией и Украиной. Орбан добавил, что партия политика уже препятствует выделению финансирования для Украины, а в случае победы вообще не даст "ни копейки".