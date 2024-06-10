Макрон идет ва-банк, а Орбан напрягся: ТОП-5 выводов после выборов в Европарламент

Сохраняет ли преимущество проукраинская коалиция в новом Европейском парламенте?

С 6 по 9 июня в странах Евросоюза прошли масштабные выборы в Европейский парламент (ЕП), где свои голоса отдали более 185 миллионов избирателей. "Телеграф" подводит пять главных итогов евровыборов и рассказывает, чего ждать дальше.

1 — Коалиция неизменна, несмотря на достижения правых

Хотя ультраправым и евроскептическим силам удалось увеличить свою представленность в новом составе Европейского парламента, получить большинство им не удалось. К общему удивлению, кое-где правые силы показали себя хуже, чем прогнозировалось.

Коалиция групп (проукраинская), существовавшая в прошлые пять лет, сохраняет свое преимущество. Центристская Европейская народная партия (ЕНП) станет самой большой политической группой в новом созыве; вместе с либеральной "Обновить Европу" (Renew Europe) и социал-демократами (S&D) у них будет примерно 403 из 720 мандатов.

Мягкие правые "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) будут иметь 73 места, а ультраправые "Идентичность и демократия" (ID) (которые часто считаются пророссийскими) — 58.

Часть правых партий прошла в ЕП без принадлежности ни к одной из упомянутых групп. К примеру, партия "Альтернатива для Германии", подозреваемая в тесных связях с Кремлем, получила 15 мест в парламенте, но накануне евровыборов их выгнали из группы "Идентичность и демократия". Это произошло после того, как номер один в партийном списке Максимилиан Крах заявил, что не считает всех членов СС преступниками.

То, куда присоединятся неаффилированные депутаты, тоже может повлиять на баланс сил в новом парламенте. Если бы правые сформировали единую группу, она стала бы второй по величине силой в ЕП. Но европейские ультраправые партии до сих пор демонстрировали ограниченную способность к сотрудничеству. В частности, из-за разногласий относительно поддержки Украины. Однако их широкая представленность в Европарламенте будет иметь последствия для принятия решений.

Предварительные результаты выборов в Европарламент на основе данных EurActiv

2 — Судьба Урсулы фон дер Ляен пока неизвестна

Самый главный рычаг Европейского парламента — это утверждение председателя Европейской комиссии (ЕК), а также 27 комиссаров — по одному от страны ЕС. Каждый комиссар отвечает за конкретные сектора, например, добрососедства и расширения, торговли, юстиции и т.д.

Новый состав еврокомиссаров в следующие пять лет будет руководить такими политическими приоритетами, как укрепление европейской обороны, расширение ЕС в контексте пути к членству Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также миграционная политика.

Еврокомиссия – самый влиятельный орган исполнительной власти в ЕС по примеру Кабинета министров в Украине. Утверждают кандидатуру главы комиссии за закрытыми дверями лидеры государств-членов ЕС. Европарламент большинством голосов должен одобрить такой выбор.

В настоящее время президентом Еврокомиссии является друг Украины Урсула фон дер Ляен. Она представляет Европейскую народную партию, одерживающую победу на евровыборах с 185 местами.

Однако для того чтобы и следующие пять лет руководить Еврокомиссией, Урсуле фон дер Ляен нужна не только единогласная поддержка лидеров ЕС (а с этим все не так однозначно), но и 361 голос новоизбранных депутатов. Учитывая, что даже внутри Европейской народной партии есть те, кто против ее кандидатуры, заветные голоса удастся получить при условии создания альянсов с другими группами.

После первых экзитполов Урсула фон дер Ляен сказала, что сначала будет искать поддержки социалистов и либералов, поддержавших ее и в 2019 году.

"Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. Во время своего первого мандата я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель – продолжить этот путь с теми, кто проевропейский, проукраинский, кто поддерживает верховенство права. С завтрашнего дня эта работа снова начнется", — отметила она в воскресенье, 9 июня.

В контексте пути Украины в ЕС Европейская комиссия ответственна за скрининг нашего законодательства на соответствие требованиям, демонстрирующий все достижения и недоработки. После официального начала переговоров Украина-ЕС через межправительственную конференцию, которую могут провести уже в конце июня, мы будем постепенно продвигаться путем реформ.

Формирование нового состава Еврокомиссии пройдет примерно осенью 2024 года, и если Урсула фон дер Ляен останется у руля — это однозначно хорошая новость для Киева.

Другая вероятная кандидатура на пост главы комиссии — президент Европарламента 2019-2024 годов Роберта Мецола, которая буквально месяц назад приезжала с визитом в Киеве. При ее руководстве Европарламент был в авангарде поддержки Украины, поэтому переживать по поводу потенциального назначения Мецолы на этот пост нам точно не стоит.

3 — Плохие новости для Макрона, Шольца и… Орбана

Часто выборы в Европейский парламент становятся де-факто референдумом о доверии граждан к национальным правительствам.

Во Франции победа ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен заставила президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (французский парламент) и назначить внеочередные выборы уже на 30 июня — именно на этом настаивали правые в случае их победы на евровыборах. Некоторые осудили лидера Франции за чрезмерный драматизм, однако, вероятно, это шаг на опережение.

Эммануэль Макрон во время голосования на евровыборах Фото AP

Есть прогнозы, что выборы в Национальное собрание вряд ли принесут явную победу Ле Пен и немного "собьют" ее уверенность. Ультраправое "Национальное объединение" может получить больше мест в парламенте, но недостаточно, чтобы руководить в нем. Исторически французские избиратели предпочитают более традиционные партии. Впрочем, не следует исключать неожиданностей, и Макрону в следующие три недели придется постараться, чтобы объединить избирателей не столько вокруг себя, сколько против ультраправой угрозы. Французский президент идет ва-банк.

В Германии победу на евровыборах одержал Христианско-демократический союз (который "за" поддержку Киева), однако второе место — за уже упомянутой пророссийской "Альтернативой для Германии". "Социал-демократическая партия Германии" канцлера Олафа Шольца заняла лишь третье место, показав худший результат за более чем столетие со времен ее основания.

Это снова провоцирует дискуссии по поводу нестабильности правительственной коалиции в Германии, состоящей из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов. Тема поддержки Украины среди других разоблачила разногласия внутри трехстороннего альянса. Пока социал-демократы объединяются вокруг здравомыслящего "канцлера мира" Шольца, либералы осуждают его из-за нерешительности в поставках оружия.

Хотя очередные выборы в Германии должны состояться не ранее осени 2025 года, постоянная внутренняя борьба в коалиции по ряду вопросов подогрела предположение о том, что правительство может пасть задолго до этого.

Худшие результаты, чем ожидалось, получила правая партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 44,5% поддержки стали ее худшим результатом за последние 20 лет.

Бывший соратник Орбана Петер Мадяр в считанные месяцы сумел создать сильнейшую оппозиционную партию Венгрии — в результате его политсила "Тиса" финишировала на евровыборах с 29,74% голосов.

Мадяр назвал этот результат "началом конца" для Виктора Орбана и его "фабрики власти". Ожидается, что политик использует высокий результат на выборах в ЕП, чтобы продвинуть себя на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2026 год.

К слову, неожиданное поражение на евровыборах потерпел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный неоднозначными заявлениями об Украине. Его партия "Курс — социальная демократия" заняла лишь второе место, уступив либеральной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

4 — Хорошие новости для Мелони и Туска

Лидер итальянских правых Джоджа Мелони победила на выборах в Италии, значительно опередив своих конкурентов. Это делает ее вместе с польским премьером Дональдом Туском одними из немногих лидеров стран ЕС, вернувшихся домой с победой, тем самым получив кредит доверия от избирателей.

При этом премьер Италии, похоже, заручилась даже большей поддержкой, чем на последних национальных выборах 2022 года. Если дома политика Мелони и ее "Братьев Италии" соответствует правой идеологии, то внешний проевропейский и проукраинский курс отличает ее от Орбана, Ле Пен и других правых.

"Победа дала бы ей усиление внутри страны, одновременно позиционируя ее как одну из самых влиятельных фигур в Европейском Союзе", — пишет Euronews.

В соседней Польше "Гражданская коалиция" Туска с небольшим отрывом, но все же победила партию "Право и справедливость", управлявшую страной с 2015 по 2023 годы.

"Из этих великих, амбициозных стран, лидеров ЕС, Польша показала, что здесь торжествуют демократия, честность и Европа, — сказал Туск своим сторонникам. — Я так тронут. Мы показали, что мы являемся светом надежды для Европы".

Лидер итальянских правых Джорджа Мэлони. Фото Bloomberg

5 — Эти выборы не влияют напрямую на Украину, но…

Да, проевропейские (и проукраинские) партии получили большинство в новом Европарламенте, но, несмотря на это, нельзя игнорировать тот факт, что избирателей клонит вправо. Среди причин – недовольство части электората политикой традиционных правящих партий. В частности, слабой антимиграционной политикой — проблема нелегальных искателей убежища — это чрезвычайно острая тема для ЕС, только набирающая обороты.

Также экономический фактор, например, рост цен на продовольствие и электроэнергию и, в общем, глобальный кризис стоимости жизни. Европа не успела оправиться от пандемии и локдаунов, а уже должна столкнуться с последствиями развязанной Россией войны против Украины.

Анализируя явление популярности ультраправых, стоит задуматься об этом в контексте того, куда движется каждая из стран-союзников Украины. Во-первых, именно от внешней политики правительств зависит, будет ли сохраняться политическая, военная и экономическая поддержка Украины на должном уровне. Во-вторых, решение в институтах НАТО и ЕС принимается путем консенсуса. Которого сложно добиться, если на горизонте появляется условный Виктор Орбан со своими требованиями и условиями.

Многое будет зависеть и от того, сохранят ли правые в последующие годы импульс общественной поддержки. Мир быстро меняется, но наше дело — постоянно доносить, почему, несмотря на ряд внутренних вызовов, поддержка Украины в борьбе против России должна оставаться среди приоритетов для европейских стран.