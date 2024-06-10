Макрон идет ва-банк, а Орбан напрягся: ТОП-5 выводов после выборов в Европарламент
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Сохраняет ли преимущество проукраинская коалиция в новом Европейском парламенте?
С 6 по 9 июня в странах Евросоюза прошли масштабные выборы в Европейский парламент (ЕП), где свои голоса отдали более 185 миллионов избирателей. "Телеграф" подводит пять главных итогов евровыборов и рассказывает, чего ждать дальше.
1 — Коалиция неизменна, несмотря на достижения правых
Хотя ультраправым и евроскептическим силам удалось увеличить свою представленность в новом составе Европейского парламента, получить большинство им не удалось. К общему удивлению, кое-где правые силы показали себя хуже, чем прогнозировалось.
Коалиция групп (проукраинская), существовавшая в прошлые пять лет, сохраняет свое преимущество. Центристская Европейская народная партия (ЕНП) станет самой большой политической группой в новом созыве; вместе с либеральной "Обновить Европу" (Renew Europe) и социал-демократами (S&D) у них будет примерно 403 из 720 мандатов.
Мягкие правые "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) будут иметь 73 места, а ультраправые "Идентичность и демократия" (ID) (которые часто считаются пророссийскими) — 58.
Часть правых партий прошла в ЕП без принадлежности ни к одной из упомянутых групп. К примеру, партия "Альтернатива для Германии", подозреваемая в тесных связях с Кремлем, получила 15 мест в парламенте, но накануне евровыборов их выгнали из группы "Идентичность и демократия". Это произошло после того, как номер один в партийном списке Максимилиан Крах заявил, что не считает всех членов СС преступниками.
То, куда присоединятся неаффилированные депутаты, тоже может повлиять на баланс сил в новом парламенте. Если бы правые сформировали единую группу, она стала бы второй по величине силой в ЕП. Но европейские ультраправые партии до сих пор демонстрировали ограниченную способность к сотрудничеству. В частности, из-за разногласий относительно поддержки Украины. Однако их широкая представленность в Европарламенте будет иметь последствия для принятия решений.
2 — Судьба Урсулы фон дер Ляен пока неизвестна
Самый главный рычаг Европейского парламента — это утверждение председателя Европейской комиссии (ЕК), а также 27 комиссаров — по одному от страны ЕС. Каждый комиссар отвечает за конкретные сектора, например, добрососедства и расширения, торговли, юстиции и т.д.
Новый состав еврокомиссаров в следующие пять лет будет руководить такими политическими приоритетами, как укрепление европейской обороны, расширение ЕС в контексте пути к членству Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также миграционная политика.
Еврокомиссия – самый влиятельный орган исполнительной власти в ЕС по примеру Кабинета министров в Украине. Утверждают кандидатуру главы комиссии за закрытыми дверями лидеры государств-членов ЕС. Европарламент большинством голосов должен одобрить такой выбор.
В настоящее время президентом Еврокомиссии является друг Украины Урсула фон дер Ляен. Она представляет Европейскую народную партию, одерживающую победу на евровыборах с 185 местами.
Однако для того чтобы и следующие пять лет руководить Еврокомиссией, Урсуле фон дер Ляен нужна не только единогласная поддержка лидеров ЕС (а с этим все не так однозначно), но и 361 голос новоизбранных депутатов. Учитывая, что даже внутри Европейской народной партии есть те, кто против ее кандидатуры, заветные голоса удастся получить при условии создания альянсов с другими группами.
После первых экзитполов Урсула фон дер Ляен сказала, что сначала будет искать поддержки социалистов и либералов, поддержавших ее и в 2019 году.
"Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. Во время своего первого мандата я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель – продолжить этот путь с теми, кто проевропейский, проукраинский, кто поддерживает верховенство права. С завтрашнего дня эта работа снова начнется", — отметила она в воскресенье, 9 июня.
В контексте пути Украины в ЕС Европейская комиссия ответственна за скрининг нашего законодательства на соответствие требованиям, демонстрирующий все достижения и недоработки. После официального начала переговоров Украина-ЕС через межправительственную конференцию, которую могут провести уже в конце июня, мы будем постепенно продвигаться путем реформ.
Формирование нового состава Еврокомиссии пройдет примерно осенью 2024 года, и если Урсула фон дер Ляен останется у руля — это однозначно хорошая новость для Киева.
Другая вероятная кандидатура на пост главы комиссии — президент Европарламента 2019-2024 годов Роберта Мецола, которая буквально месяц назад приезжала с визитом в Киеве. При ее руководстве Европарламент был в авангарде поддержки Украины, поэтому переживать по поводу потенциального назначения Мецолы на этот пост нам точно не стоит.
3 — Плохие новости для Макрона, Шольца и… Орбана
Часто выборы в Европейский парламент становятся де-факто референдумом о доверии граждан к национальным правительствам.
Во Франции победа ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен заставила президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (французский парламент) и назначить внеочередные выборы уже на 30 июня — именно на этом настаивали правые в случае их победы на евровыборах. Некоторые осудили лидера Франции за чрезмерный драматизм, однако, вероятно, это шаг на опережение.
Есть прогнозы, что выборы в Национальное собрание вряд ли принесут явную победу Ле Пен и немного "собьют" ее уверенность. Ультраправое "Национальное объединение" может получить больше мест в парламенте, но недостаточно, чтобы руководить в нем. Исторически французские избиратели предпочитают более традиционные партии. Впрочем, не следует исключать неожиданностей, и Макрону в следующие три недели придется постараться, чтобы объединить избирателей не столько вокруг себя, сколько против ультраправой угрозы. Французский президент идет ва-банк.
В Германии победу на евровыборах одержал Христианско-демократический союз (который "за" поддержку Киева), однако второе место — за уже упомянутой пророссийской "Альтернативой для Германии". "Социал-демократическая партия Германии" канцлера Олафа Шольца заняла лишь третье место, показав худший результат за более чем столетие со времен ее основания.
Это снова провоцирует дискуссии по поводу нестабильности правительственной коалиции в Германии, состоящей из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов. Тема поддержки Украины среди других разоблачила разногласия внутри трехстороннего альянса. Пока социал-демократы объединяются вокруг здравомыслящего "канцлера мира" Шольца, либералы осуждают его из-за нерешительности в поставках оружия.
Хотя очередные выборы в Германии должны состояться не ранее осени 2025 года, постоянная внутренняя борьба в коалиции по ряду вопросов подогрела предположение о том, что правительство может пасть задолго до этого.
Худшие результаты, чем ожидалось, получила правая партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 44,5% поддержки стали ее худшим результатом за последние 20 лет.
Бывший соратник Орбана Петер Мадяр в считанные месяцы сумел создать сильнейшую оппозиционную партию Венгрии — в результате его политсила "Тиса" финишировала на евровыборах с 29,74% голосов.
Мадяр назвал этот результат "началом конца" для Виктора Орбана и его "фабрики власти". Ожидается, что политик использует высокий результат на выборах в ЕП, чтобы продвинуть себя на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2026 год.
К слову, неожиданное поражение на евровыборах потерпел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный неоднозначными заявлениями об Украине. Его партия "Курс — социальная демократия" заняла лишь второе место, уступив либеральной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".
4 — Хорошие новости для Мелони и Туска
Лидер итальянских правых Джоджа Мелони победила на выборах в Италии, значительно опередив своих конкурентов. Это делает ее вместе с польским премьером Дональдом Туском одними из немногих лидеров стран ЕС, вернувшихся домой с победой, тем самым получив кредит доверия от избирателей.
При этом премьер Италии, похоже, заручилась даже большей поддержкой, чем на последних национальных выборах 2022 года. Если дома политика Мелони и ее "Братьев Италии" соответствует правой идеологии, то внешний проевропейский и проукраинский курс отличает ее от Орбана, Ле Пен и других правых.
"Победа дала бы ей усиление внутри страны, одновременно позиционируя ее как одну из самых влиятельных фигур в Европейском Союзе", — пишет Euronews.
В соседней Польше "Гражданская коалиция" Туска с небольшим отрывом, но все же победила партию "Право и справедливость", управлявшую страной с 2015 по 2023 годы.
"Из этих великих, амбициозных стран, лидеров ЕС, Польша показала, что здесь торжествуют демократия, честность и Европа, — сказал Туск своим сторонникам. — Я так тронут. Мы показали, что мы являемся светом надежды для Европы".
5 — Эти выборы не влияют напрямую на Украину, но…
Да, проевропейские (и проукраинские) партии получили большинство в новом Европарламенте, но, несмотря на это, нельзя игнорировать тот факт, что избирателей клонит вправо. Среди причин – недовольство части электората политикой традиционных правящих партий. В частности, слабой антимиграционной политикой — проблема нелегальных искателей убежища — это чрезвычайно острая тема для ЕС, только набирающая обороты.
Также экономический фактор, например, рост цен на продовольствие и электроэнергию и, в общем, глобальный кризис стоимости жизни. Европа не успела оправиться от пандемии и локдаунов, а уже должна столкнуться с последствиями развязанной Россией войны против Украины.
Анализируя явление популярности ультраправых, стоит задуматься об этом в контексте того, куда движется каждая из стран-союзников Украины. Во-первых, именно от внешней политики правительств зависит, будет ли сохраняться политическая, военная и экономическая поддержка Украины на должном уровне. Во-вторых, решение в институтах НАТО и ЕС принимается путем консенсуса. Которого сложно добиться, если на горизонте появляется условный Виктор Орбан со своими требованиями и условиями.
Многое будет зависеть и от того, сохранят ли правые в последующие годы импульс общественной поддержки. Мир быстро меняется, но наше дело — постоянно доносить, почему, несмотря на ряд внутренних вызовов, поддержка Украины в борьбе против России должна оставаться среди приоритетов для европейских стран.