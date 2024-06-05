Макрон лично прибудет на Саммит мира: Франция обещает долгосрочную поддержку Украине

Участие в саммите примут более 100 стран и организаций

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в Саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия пытается дискредитировать заседание в Швейцарии всеми возможными способами.

Что касается участия в Саммите Макрона, то об этом сообщили в Офисе президента Франции, в Елисейском дворце, пишет издание Barron’s. Отмечают, что кроме "долгосрочной" военной поддержки Украины Франция намерена оказать стране "политическую и дипломатическую поддержку".

"Украина пытается увеличить количество участников мирной конференции, где надеется получить широкую международную поддержку своего видения условий, необходимых для прекращения войны России", — пишет издание.

Вместе с тем на днях стало известно о том, что президент США Джо Байден не посетит мирный саммит в Швейцарии. Америку будут представлять вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В общей сложности, по словам Зеленского, участие в Саммите мира уже подтвердили более ста стран и организаций.

Тем не менее, были и такие, которые отказались участвовать, вроде Пакистана. Вместе с тем некоторые страны заявили о том, что посетят швейцарский саммит, однако на самом низком уровне.

Саммит мира в Швейцарии

Саммит мира состоится в городе Бюргеншток 15-16 июня. Россию на встречу лидеров мира не приглашали. В рамках Саммита мира страны-участники выработают общую переговорную позицию и передадут ее РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в США высказали неожиданную позицию об отсутствии Пекина на Саммите мира. Вашингтон не видит, как Пекин может играть положительную роль в решении войны в Украине.